Mozart, Verdi, Puccini Andiamo… “All’Opera!” 

Lunedì e martedì alle 20 al Teatro Carmen Melis di Cagliari si conclude “Rotte sonore”, nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari che prevede, per il nono ed ultimo appuntamento, un concerto dedicato all’imminente stagione d’opera dal titolo “All’Opera!”, con Giovanni Conti che si esibisce, per la prima volta a Cagliari, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico. Solisti d’eccezione, anche loro al debutto a Cagliari, il soprano Maria Novella Malfatti e il tenore Oronzo D’Urso.

Il programma musicale che accompagna il pubblico all’interno della stagione, attraverso l’ascolto di selezioni di brani che si ritroveranno poi nei titoli in cartellone, prevede: Così fan tutte: Ouverture; Come scoglio di Wolfgang Amadeus Mozart; Rigoletto: Preludio; Questa o quella; Caro nome; La donna è mobile di Giuseppe Verdi; Norma: Sinfonia di Vincenzo Bellini; Otello: Ave Maria di Giuseppe Verdi; Il cappello di paglia di Firenze: Ouverture; Come un picciol fior; Papà, gli voglio bene; Trema nell’estasi d’amore di Nino Rota; Turandot: Signore, ascolta!; Non piangere, Liù!; Tu, che di gel sei cinta di Giacomo Puccini.

Sul podio

Giovanni Conti, nato a Varese nel 1996, assumerà il ruolo di “Kapellmeister” alla Deutsche Oper Berlin a partire dalla Stagione 2026-2027. Vincitore del secondo posto alla tredicesima edizione del Premio “Guido Cantelli”, nel 2022 si è aggiudicato il primo premio al Concorso “CAMPUS Dirigieren” che si tiene tra i migliori studenti di direzione d’orchestra dei conservatori tedeschi; nel 2021 ha vinto inoltre la prima edizione del Premio “Angelo Mariani” di Ravenna. È tra i venti finalisti della “Donatella Flick Conducting Competition 2025” con la London Symphony Orchestra. Dalla Stagione 2022-2023 ricopre il ruolo di “Kapellmeister” al Teatro di Krefeld-Mönchengladbach, dove ha avuto la possibilità di dirigere più di cinquanta recite d’opera, confrontandosi con L’Olandese volante, Evgenij Onegin, Il viaggio a Reims, Il flauto magico, Madama Butterfly, Rigoletto, La Traviata, Faust e una versione scenica dell’oratorio Elias di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Il soprano

Maria Novella Malfatti, apprezzata sia per la bellezza della voce che per le doti musicali e sceniche, si diploma, nell’aprile 2022, al Ryan Opera Center della Lyric Opera of Chicago. Nel corso dell’ultima stagione debutta con grande successo i ruoli di Violetta ne La Traviata e Mimì ne La Bohème. Come allieva del Ryan Opera Center, canta alla Lyric Opera of Chicago, prendendo parte a tante produzioni da Macbeth (regia di David McVicar e direzione di Enrique Mazzola) a L’elisir d’amore (Adina).

Il tenore

Oronzo D’Urso si avvicina al canto a 14 anni e, dopo la laurea in canto lirico, vince numerosi concorsi nazionali. Nel marzo 2025 è Bardolfo in Falstaff di Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Jordi Bernácer. Ha cantato nei ruoli di Cassio (Otello), Gastone (La Traviata), Goro e Pinkerton (Madama Butterfly), Macduff (Macbeth), Spoletta (Tosca), Pong (Turandot), Aulo Irzio/Vercingetorige (De bello gallico di Nicola Campogrande), Bardolfo (Falstaff), Nemorino (L’elisir d’amore).

