Mozart a Sassari 

Il Conservatorio di Sassari ha proposto una produzione operistica originale per l’apertura dell’anno accademico: “Così fan tutte”, celeberrima opera buffa di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo da Ponte, andata in scena sabato 8 febbraio al Teatro Comunale.

L’orchestra, composta da circa 40 elementi, è formata dagli studenti dell’istituto, oltre ad alcuni ex allievi e docenti. Maestro concertatore e direttore Andrea Certa; regia di Giovanni Scandella, autore anche delle scene. Sul palcoscenico i solisti Carlotta Doppiu (Fiordiligi), Aurora Carta (Dorabella), Filiberto Bruno (Guglielmo), Murat Can Guvem (Ferrando), Alessia Cozzolino (Despina), Marco Solinas (Don Alfonso). Alle 21 su Videolina.