Movimento per Flumini, nuove nomine  

Il Movimento cittadini per Flumini conferma Antonio Cogoni come segretario, così come il presidente Aldo Argiolas, Paolo Falqui suo vice. Nomine decise durante una recente riunione del movimento politico: ci sono i due consiglieri Luisella Deligios e Mauro Carreras, l’assessora Tiziana Cogoni, insieme a Luigi Coppola, Manola Piras (vicesegretaria), Tiziano Scanu, Giorgio Pani, Eugenio Marongiu, Mario Frongia, Silvia Ortu, Vincenzo Picci, e Alessandro Monni.

Il bilancio di questi primi tre anni al governo della città con il sindaco Milia sono positivi, con tanti traguardi raggiunti per la frazione di Flumini: «Diverse strade sono state sistemate, altre verranno riqualificate, e si sta iniziando a risolvere il problema annoso dell’acqua potabile», dice il segretario Antonio Cogoni. «È stata anche inaugurata una sede dei Servizi sociali, il centro servizi di via Melibodes, ci sono poi i primi interventi per garantire la sicurezza in via Leonardo Da Vinci, il pallone pronto per essere affidato alle associazioni sportive e l’intervento previsto nel campo di calcio. E a breve partiranno i lavori nel sagrato della parrocchia Santa Maria degli Angeli e nella piazza». Prossimi obiettivi il completamento della rete idrica, delle fogne, e la rinascita dell’ex cantoniera.

RIPRODUZIONE RISERVATA