“Movimento civico” ammesso con riserva 

Un ritardo di sei minuti rispetto alla scadenza obbligatoria di mezzogiorno, nove documenti spariti, sessanta firme da autenticare “perse” nei corridoi dell’ufficio elettorale. Alla fine per il Movimento civico Cagliari la presentazione della lista a sostengo di Alessandra Zedda alla carica di sindaco del capoluogo è un calvario: ammessi con riserva, la commissione elettorale deciderà lunedì se la lista potrà essere ammessa. «Quello che è accaduto è grave, ci sono errori che non dipendono da noi ma che rischiano di minare il nostro diritto alla partecipazione democratica alle elezioni», dice Simone Paini, referente e candidato per il Consiglio. «Noi abbiamo terminato di raccogliere le firme sabato mattina e, come è prassi, le abbiamo portate all’ufficio elettorale di via Sonnino dove erano al lavoro solo 3 dipendenti che avevano una enorme mole di lavoro». I tempi per le verifiche si sono allungati, e così la presentazione delle liste è avvenuta alle 12.06. «Avevamo un referente in fila dalle 11.38, ma senza i documenti dell’altro ufficio eravamo bloccati», dice Paini «Non è colpa nostra ciò che è accaduto, si sono persi documenti importanti. Non vorremmo essere penalizzati, siamo fiduciosi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA