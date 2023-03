Movida violenta, coltellate fra 12enni e agguati 

NAPOLI. Un dodicenne accoltellato da un coetaneo, un altro minorenne in ospedale con il naso fratturato, due stranieri feriti in altrettanti tentativi di rapina. E, soprattutto, gli spari tra la folla del lungomare, bersaglio l’esponente di spicco di un clan già scampato a un agguato pochi mesi fa. È la cronaca di una notte di movida che, tra la folla del sabato sera, ha visto susseguirsi gli episodi di grande e piccola criminalità. Il fatto più cruento a Mergellina: l’auto del 19enne Antonio Gaetano, ritenuto elemento di vertice del clan Calone-Marsicano-Esposito, viene avvicinato da due sconosciuti che sparano più colpi di pistola. Almeno due feriscono gravemente il giovane, che già ad agosto era scampato a una sparatoria. Ricoverato in terapia intensiva, è in grave pericolo di vita. Se il raid rientra nelle fibrillazioni tra i clan della periferia occidentale di Napoli, è di tutt’altra matrice la violenza tra giovanissimi. Probabilmente uno sguardo o una parola di troppo hanno provocato l’accoltellamento di un 12enne da parte di un coetaneo, a pochi passi da piazza Municipio. Portato all’ospedale dei Pellegrini e poi ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono, il ragazzino è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Grazie alle testimonianze e alla videosorveglianza, i carabinieri hanno rintracciato il responsabile, che sarà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali.

