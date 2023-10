Movida, tensione e caos senza fine 

Sono passati vent’anni da quando la Marina era un angolo buio della città, a ridosso del porto in mano a bande di spacciatori, prostitute e malviventi di ogni genere, vietato ai cagliaritani e ai pochi turisti. Oggi il quartiere del centro storico sta vivendo il problema opposto non riuscendo a sopportare l’invasione di persone che si registra soprattutto durante il fine settimana. Bande scatenate di ragazzini ubriachi, suonatori di fisarmonica, strade trasformate in vespasiani e rumore, molto rumore. Tanto da impedire a chi in quel quadrilatero tra via Roma, via Manno, largo Carlo felice e viale Regina Margherita ci vive di riposare. Come quello causato ieri verso le 19 da un gruppo di ragazzini nelle scalette del Santo Sepolcro. Rimproverati non hanno trovato di meglio che far esplodere un potente petardo, incuranti di un piccolo di pochi mesi e della madre.

Da almeno un decennio si parla di psicologi di strada, gruppi di volontari e pattugliamenti di Carabinieri e Polizia. Ma come risolvere i problemi, come favorire la convivenza tra chi vorrebbe riposare e chi dopo una settimana di lavoro passare qualche ora all’aria aperta?

Suonati e suonatori

È di pochi giorni fa l’ennesimo episodio amplificato dai social media: un musicista ambulante che suonava tra i tavoli di un ristorante “Sarà perché ti amo” con la fisarmonica è stato cacciato con modi sbrigativi. «Questo è solo l’ultima puntata di un film che va in onda da anni», afferma Sandra Orrù, presidente del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”. Psicologi di strada, controlli di polizia e altre soluzioni che sino a oggi hanno dato pochi risultati, sarà il caso di “chiudere” la Marina a un orario stabilito? «No, non vogliamo ghettizzarci», replica Sandra Orrù. «Dobbiamo trovare a tutti i costi una convivenza pacifica con chi frequenta i locali». Facile solo a dirsi. «La soluzione non si trova perché manca l’intesa politica. C’è la volontà ad abbandonarci così, come si verifica a Sant’Eulalia dove si ritrovano le bande di ragazzini ubriachi. Il ragionamento è: “meglio lasciarli lì che averli in giro per la città”. Siamo in loro ostaggio». Per la presidente del comitato la Marina è un rione trascurato. «I controlli ci sono ma non sono sufficienti, così come non è sufficiente l’intervento del prefetto». Per Sandra Orrù il minimo comune denominatore è l’alcol. «Perché in alcuni locali si vendono alcolici a tutte le ore anche a minorenni? Perché questi esercenti continuano ad agire impuniti? È ora che il Comune intervenga». Come? «Per esempio anche mettendo in funzione le telecamere ai varchi delle Ztl per impedire il transito a chi non abita nel quartiere. Una soluzione sino a oggi non adottata per evitare la rivoluzione dei ristoratori, penalizzati dalla chiusura di via Roma».

Piano antirumore

Enrico Marras per il rumore si è ammalato. «Non ho chiuso occhio per 8 anni e ora sto patendo una grave malattia». Qual è la soluzione? «Come fanno in altre città italiane, con il Piano acustico comunale che farebbe diminuire l’affluenza nel quartiere».

Telecamere

«Effettuiamo controlli regolarmente, le sanzioni e le sospensioni delle licenze sono state numerose». Gianbattista Marotto è il comandante della Polizia locale. «Gli agenti non sono sufficienti anche per la molteplicità delle attività e della mole dei servizi che dobbiamo svolgere: dal controllo dei livelli di rumore, alle condizioni igieniche, alle concessioni per il suolo pubblico». La Marina, secondo i residenti, sarebbe in ostaggio di ragazzini ubriachi e di chi li rende in quelle condizioni. «Facciamo il possibile ma non dimentichiamo che la città non può essere militarizzata». Marotta annuncia una notizia tanto attesa: «Abbiamo già stilato il programma per l’entrata in funzione delle telecamere delle Ztl, si partirà, dopo una sperimentazione, entro ottobre proprio dalla Marina».

