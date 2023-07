Movida, stop alle bottiglie in strada 

Divertimento sì, ma in sicurezza. Il sindaco Graziano Milia conferma lo stop al consumo di bevande in vetro o lattine, dalle 21 alle 6 del mattino, nel litorale quartese così come nel centro urbano in occasioni di spettacoli e manifestazioni pubbliche all’aperto. Con sanzioni per i trasgressori sino a 500 euro.

La scelta

Le limitazioni sono contenute nell’ordinanza firmata ieri dal primo cittadino e in vigore sino al 31 ottobre, subito dopo il via al calendario di spettacoli e di intrattenimento dell’estate quartese 2023.

Divieto di vendita di bevande (alcoliche e non) in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, bottiglie di vetro e lattine, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, «in tutte le aree all’aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione». Stessa limitazione - nei giorni feriali, festivi e prefestivi - nella costa quartese, a partire dal confine con il Comune di Cagliari sino a quello con Maracalagonis.

Nessun divieto invece all’interno dei locali (così come la vendita per asporto) - e nelle aree esterne di pertinenza delle attività - dove la somministrazione sarà consentita «con obbligo a carico dell’esercente di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine dopo la consumazione».

I motivi

Divieti in continuità con l’estate 2022. E le motivazioni sono sempre le stesse: «Più volte nel recente passato, in queste zone della città si sono verificati episodi di violenza che hanno imposto l'intervento delle forze di polizia», viene spiegato nell’ordinanza firmata dal sindaco Milia. Da qui la decisione di imporre delle limitazioni alla vendita di bevande contenute in bottiglie e lattine «al fine di reprimere la commissione di reati conseguenti ad abuso di bevande alcoliche e superalcoliche». Non solo: l’obiettivo è anche di scongiurare «fenomeni di abbandono di bottiglie e lattine nel territorio comunale», in particolare nelle località del litorale dove si concentrano i locali frequentati durante la stagione estiva.

Regole precise, con tanto di sanzione amministrativa sino a 500 euro per chi non le rispetta, che si sommano a quelle già annunciate da tempo - sempre con un’ordinanza del sindaco - sul contenimento dei decibel nel litorale quartese. Anche in questo caso Milia ha confermato i divieti decisi lo scorso anno dopo il caos malamovida al Poetto: intrattenimenti musicali sino a mezzanotte durante la settimana - dalla domenica al giovedì - all’1 del mattino nei week end - venerdì e sabato - nei festivi e prefestivi. Ordinanza che però non sempre viene rispettata, tanto che la Polizia locale di recente ha potenziato i controlli davanti ai locali della costa.

