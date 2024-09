Movida, “sparito” il piano acustico 

Un altro autunno cagliaritano, alla Marina e negli quartieri storici della movida. Il calvario dei residenti è ricominciato, anzi non è mai finito, ed è condensato in poche parole: «Si continua a minare il nostro diritto alla salute». Troppo chiasso, troppo rumore. È un coro, da piazza Sant’Eulalia al Corso, da Castello a Villanova: «Sono sette anni che aspettiamo il piano di risanamento acustico», chiedono i residenti. Il documento che fissa i limiti di rumore nei quartieri storici (della movida), e che ha come obiettivo il riequilibrio dei limiti di rumore, si conferma uno dei più impegnativi. Lo è stato per la precedente amministrazione, che l’aveva approvato lo scorso marzo tra le polemiche di ristoratori (perché troppo restrittivo, vedi l’ipotesi della chiusura dei locali all’1) e degli stessi residenti (perché giudicato troppo permissivo, vedi la possibilità di aumentare i livelli di decibel); lo è ora per quella attuale, che ancora attende di portare in aula il piano, già valutato all’Arpas che lo ha poi girato alla Città metropolitana (questo è l’iter previsto). «Il piano è stato trasmesso alla Città metropolitana il 4 giugno scorso», scrive Salvatore Pusceddu, presidente del “Comitato rumore no grazie”, in una lettera all’amministrazione. «Stante il congruo lasso di tempo intercorso, riteniamo che sia stato già restituito al Comune per la definitiva conclusione dell’iter», aggiunge.

La vicenda

Quindi, dov’è finito il documento? «Il piano è fermo», sottolinea Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace. Ma dove?, «Chiediamo che si concluda l’iter di approvazione perché», anche «i residenti di Stampace si stanno ammalando», dice Adolfo Costa, presidente del Comitato residenti del quartiere. «Non vogliamo che i locali debbano chiudere ma serve una regolamentazione e il piano fissa alcuni punti», aggiunge. Il documento non dovrebbe essere ancora arrivato in commissione Pianificazione. «Prestiamo la massima attenzione al problema», dice Andrea Scano, presidente di commissione, «cercheremo di far sì che all’interno del Puc», al quale l’amministrazione sta lavorando, «ci siano misure adeguate per questi quartieri e verificheremo il piano acustico».

I divieti

Quel che affligge maggiormente i residenti è il tempo che trascorre senza una soluzione. «In ossequio al motto “un’altra estate è passata”, giustificata con teorie emergenziali, ed in sostanziale continuità tra le precedenti tre consiliature e, fino a prova contraria, l’attuale, conduce all’unico esito di asservire a una condizione di degrado esistenziale i cittadini», scrive Pusceddu. A preoccupare è anche l’apertura di nuovi locali. «La Marina sarebbe pure incompatibile con il posizionamento di così tanti tavolini all’aperto, con le strade strette e i palazzi alti il rumore si diffonde e si amplifica. Dovremmo stare sempre con le finestre chiuse», dice Sandra Orrù, presidente dell’associazione dei residenti “Apriamo le finestre alla Marina”. Troppo spesso accade che a provocare il “rumore” non siano solo i clienti seduti o meno ai tavoli, ma gli stessi operatori quando spostano o ritirano gli arredi.

La difesa

Emanuela Frongia, presidente della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi, spiega che «i residenti hanno il sacrosanto diritto al riposo e alla salute ma non si può continuare a puntare il dito sempre contro i ristoratori. Ci sono problemi che hanno un origine ben precisa, penso al disagio giovanile, che porta adolescenti a girovagare fino all’alba con bottiglie di vodka e birra, ma anche a quei negozi che continuano a vendere alcol oltre l’orario consentito. Ogni volta che si convoca un tavolo con enti, istituzioni e associazioni di cittadini e di categoria, tutti guardano a questi problemi. Poi, però, come se niente fosse, ricomincia tutto daccapo e si punta il dito contro i ristoratori. Ora basta». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA