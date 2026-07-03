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Tortolì.
04 luglio 2026 alle 00:34

Movida sicura, la navetta debutta con 30 ragazzi 

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Ventinove ragazzi hanno tenuto a battesimo la navetta pubblica della movida. L’esordio giovedì sera, in occasione della seconda Notte bianca. I giovani sono saliti a bordo dell’autobus, che sostava in piazza Fra Locci, per raggiungere i locali del divertimento sotto le stelle.

Ha raggiunto la discoteca La Capannina, una delle mete più frequentate dai ragazzi, da dove il mezzo è ripartito intorno alle 5 del mattino. «Tutto si è svolto regolarmente e secondo i nostri auspici», ha commentato Irene Murru, assessore comunale ai Servizi sociali che, la scorsa settimana, ha presentato “Estate sicura”, iniziativa gratuita per gli utenti: dei costi se ne farà carico l’ente con un impegno di 25mila euro per 31 giornate fino al 6 settembre. Anche i proprietari della discoteca sposano il progetto: «Così incentiviamo l’utilizzo del mezzo pubblico: vogliamo che i nostri clienti arrivino e vadano via in sicurezza. La vita è il valore più prezioso», dicono Nicola Arzu e Alessandro Fois. A chi sceglie di viaggiare con la navetta pubblica, i due imprenditori di Tortolì offrono un drink gratuito entro le 2 del giovedì e l’ingresso omaggio (sempre entro le 2) per il sabato. «È una promozione a cui teniamo tanto perché crediamo nei principi dell’iniziativa», concludono Arzu e Fois. (ro. se.)

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