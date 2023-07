Movida, si allungano gli orari della musica 

Due ore in più di musica durante la settimana, tre nei fine settimana. Il Comune allunga le serate musicali - nei locali del litorale ma anche in città - durante tutto il mese di agosto.

Il sindaco Graziano Milia tende la mano ai gestori di stabilimenti e attività di ristorazione concedendo - tramite ordinanza - una deroga al regolamento: musica sino alle 2 durante la settimana - anziché a mezzanotte come deciso da regolamento per la disciplina di trattenimenti musicali svolti nei pubblici esercizi - stop alle 3 nei week end. E alle 4 eccezionalmente per la vigilia e la sera di Ferragosto, il 14 e 15 agosto.

«Una diversa modulazione degli orari», si legge nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco, «decisa in considerazione della vocazione turistica della città». Ordinanza che riguarda i locali del centro urbano, così come gli stabilimenti e i chioschi del litorale quartese. Da oggi più tempo per le serate musicali quindi, sempre nel rispetto dei decibel previsti nel piano acustico comunale. E per i trasgressori restano in vigore le sanzioni, comprese quelle penali per chi non rispetta le prescrizioni: «Nel caso di violazioni degli orari consentiti per i piccoli trattenimenti musicali», viene ricordato nell’ordinanza firmata da Milia, «viene aggiunta la sanzione amministrativa di 500 euro».

