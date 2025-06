Movida, rientro sicuro la notte 

A Nuoro il bus notturno ha superato la prova: il servizio sperimentale della linea 1SN, attivo da maggio, doveva concludersi con l’ultimo weekend di giugno. Ma, visto il successo inaspettato, l’Atp, Azienda trasporti pubblici, ha deciso di prolungarlo per tutta l’estate, fino a ottobre.

Un risultato assolutamente incoraggiante che ha spinto l’azienda a chiedere alla Regione Sardegna l’autorizzazione a proseguire. I numeri parlano chiaro: decine di cittadini hanno scelto inaspettatamente di utilizzare il servizio notturno ogni fine settimana. Una risposta che dimostra quanto fosse atteso un collegamento notturno tra centro e periferia.

Mobilità e sicurezza

Il bus notturno non è solo una questione di mobilità, ma anche di sicurezza alla guida. In un periodo in cui il nuovo Codice della strada promuove comportamenti più responsabili, e in città i controlli della forze dell’ordine con l'etilometro sono rigidi e molteplici, offrire un’alternativa pubblica per tornare a casa dopo una serata in centro - magari dopo aver bevuto un bicchiere con gli amici o aver passato una serata al ristorante senza rinunciare ad un bicchiere di vino - significa investire in prevenzione e tutela della comunità. «I risultati sono stati ottimi - afferma il direttore Mauro Piras - i nuoresi hanno gradito un servizio che vorremmo far diventare stabile».

Quartieri e fermate

La linea 1SN è attiva il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi. Parte da via Mannironi, davanti al San Francesco, con corse alle 23,10 e alle 23,50, e da via Manzoni alle 23,30 e alle 00,10.

Il percorso attraversa diversi quartieri, Istiritta, Sacro Cuore, Nuraghe, Furreddu, Badu e’ Carros, Città Giardino, Città Nuova, Ugolio, San Giuseppe e Preda’ e Istrada, fino a mezzanotte, garantendo una copertura oraria perfetta per chi esce la sera.

La proroga del bus notturno si inserisce in un piano più ampio di potenziamento del trasporto pubblico in estate. Anche la linea museale, la numero 6, sarà attiva nei feriali fino al 30 ottobre, collegando via Kandinskij con il centro e i principali musei, fino alla Solitudine. La linea 8 per l’Ortobene è stata rafforzata, con corse ogni 50 minuti dalle 8,15 alle 20. Una corsa in più anche per la linea 7 Lollove alle 17,10 fino a settembre.

Insomma, l’autobus notturno oggi si afferma come un modello che risponde ad un bisogno reale, permettendo ai nuoresi di vivere la città in modo libero.

