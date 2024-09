Movida: «Piano acustico bloccato alla Città metropolitana» 

L’appello dei residenti della Marina, “Comitato Rumore no grazie” affinché il Comune risolva una volta per tutte il “nodo” del piano di risanamento acustico, unico strumento per contrastare la malamovida che mina il diritto alla salute dei residenti del centro storico, è di poco più di una settimana fa: «Il Piano, approvato il 27 marzo scorso, è stato trasmesso prima all’Arpas e poi alla Città metropolitana ma nulla ancora risulta delle azioni da quest’ultima esperite sul medesimo procedimento, seppure richieste e sollecitate dal nostro Comitato». A quell’appello si è unito il consigliere comunale di CiviCa 2024 Giuseppe Farris che ha presentato una interrogazione al sindaco con l’obiettivo di conoscere «se la Città Metropolitana abbia proceduto alla restituzione dell’atto, munito del parere dell’Arpas, al Comune, quali eventuali correttivi si intendano apportare al Piano al fine di renderlo coerente con le osservazioni esposte dall’Arpas e quali azioni si intendano attuare, e con quale tempistica, per pervenire all’adozione definitiva e conseguente applicazione del Piano».

Dato atto che «la principale sorgente sonora è stata individuata nell’aggregazione di persone, richiamate dalle attività dei locali che offrono servizi ai tavoli all’aperto», scrive il Comitato, il piano ha come obiettivo «il “risanamento” del clima acustico di alcune zone della città e definiva alcune “tipologie di intervento di risanamento” ritenute, nelle osservazioni rese dall’Agenzia regionale», Arpas, «in contraddizione con gli impegni assunti dalla p.a». Da qui, la richiesta al Comune di adottare definitivamente il Piano «emendato come suggerito dall’Arpas, strumento idoneo alla rimozione delle cause del degrado cagionato dalla movida».

