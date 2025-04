Movida, piano acustico ancora bloccato 

L’appello alla Giunta, affinché si sblocchi il piano di risanamento acustico adottato un anno fa, arriva dai banchi del Consiglio comunale. A lanciarlo è Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024 che ha presentato un’interrogazione in merito. «Premesso che il Piano, approvato il 27 marzo 2024, è stato trasmesso all’Arpas e alla Città Metropolitana per le valutazioni di propria competenza e che che l’Arpas ha provveduto a inoltrare le osservazioni tecniche, il piano risulta ancora inattuato, con grave pregiudizio per la salute dei cittadini esposti a livelli critici di rumore», spiega Farris. L’esponente di minoranza nel ricordare che il comitato dei residenti della Marina “Rumore no grazie” già lo scorso febbraio ha chiesto alla Regione di sostituirsi al Comune per mancato adempimento, e che la Regione, una settimana fa, si è espressa chiedendo di conoscere lo stato di attuazione del Piano, «chiediamo al sindaco di sapere se e quando la Città Metropolitana abbia proceduto alla restituzione al Comune del Piano, quali azioni siano state intraprese allo scopo di recepire le osservazioni prodotte dall’Arpas e quali si intendano attuare, e con quale tempistica, per pervenire all’applicazione del Piano».

