Movida notturna, si cambia 

Le priorità sono l’ordine, il decoro e la sicurezza. Lo ha fatto capire il sindaco Gianluca Dessì firmando come primo atto del suo terzo mandato le ordinanze che vietano da oggi sino al 31 ottobre di passeggiare in centro in costume da bagno o a torso nudo, di chiedere l’elemosina o di acquistare fiori da persone non autorizzate (la classica rosa che viene offerta mentre si è seduti al tavolo) e di effettuare mestieri girovaghi (come cartomanti).

Nuove regole

Non è tutto: da mezzanotte stop alla musica nei locali del perimetro urbano, tranne nei casi in cui i gestori certifichino che non vengano superate le emissioni sonore previste per legge. Stop anche alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dall’una alle sei del mattino. Nella stessa fascia oraria nessuno può consumare negli spazi pubblici bevande alcoliche. Il tutto «per assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa – viene messo in evidenza nell’ordinanza – che garantisca condizioni di sicurezza a residenti, turisti e villeggianti che frequentano Villasimius d’estate». Un provvedimento necessario, insomma «per contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza e l’igiene pubblica». È di 250 euro la sanzione per il mancato rispetto delle ordinanze.

La scelta

«Ho ritenuto opportuno - spiega il primo cittadino – riproporre integralmente le ordinanze che avevo emanato la scorsa estate. Purtroppo stiamo ancora registrando continue segnalazioni contro la movida estiva. Alcune attività non rispettano le normative sulla musica e la sparano a tutto volume. Abbiamo già inoltrato delle diffide, se non capiscono saremo costretti ad intervenire in maniera forte e decisa, anche con la chiusura dei locali». Il sindaco Dessì auspica inoltre «un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine nelle ore notturne».

Anche la minoranza guidata da Livio Carboni come primo atto ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale sul tema della sicurezza e della quiete pubblica. «Siamo disponibili – hanno messo in evidenza – a individuare soluzioni condivise tese a ricondurre in un alveo di legittimità il regolare svolgimento delle attività sia nel centro urbano che in tutto il territorio».

Il Consiglio – dopo il confronto tra i capigruppo Livio Carboni e, per la maggioranza, Michele Cireddu - dovrebbe tenersi entro la fine di giugno.

