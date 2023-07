Movida notturna: cumuli di rifiuti nel lungomare  

Se in centro urla e schiamazzi di gruppi di ragazzini tengono svegli i residenti da un quartiere all’altro, è soprattutto al Poetto che si concentra la movida. Notti di divertimento spesso ad alto tasso alcolico che lasciano dietro di sé una scia di rifiuti. Così nel secondo fine settimana di luglio ecco cumuli di bottiglie di alcolici e altra spazzatura, lasciati insieme a cartacce e rifiuti di ogni genere lungo i muretti della passeggiata non ancora rimessa a nuovo e anche nel primo tratto del nuovo Poetto dalla Bussola fino al Lido Mediterraneo.

In tanti si attardano fino all’alba senza curarsi minimamente del decoro urbano. « Ogni anno è la stessa storia», racconta una frequentatrice della spiaggia, Giulia Mameli, 45 anni. «Purtroppo ci sono questi gruppi di ragazzini che lasciano le bottiglie ovunque e che fanno anche danni perché distruggono le piante ma anche gli arredi della piazzetta». Poco distante Franco Pinna aggiunge: «Ho visto che nei pali d el tratto appena sistemato, ci sono le telecamere. Speriamo che servano a identificare questi incivili». Problemi intanto anche in centro. Da alcuni giorni cumuli di bustoni neri vengono lasciati davanti a un’attività in viale Colombo. (g. da.)

