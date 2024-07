Movida: l’emergenza è sempre l’alcol 

Quando poliziotti e carabinieri si avvicinano al gruppo di minorenni, le bottiglie di alcol vengono abbandonate rapidamente su muretti e marciapiedi. «Non sono nostre», si affrettano a dire ragazzine e ragazzini, in uno dei tanti punti di ritrovo tra le strade della Marina. Qui, come accade oramai tutti i weekend, il tasso alcolemico è molto elevato. E tra i consumatori, come denunciato più volte da soccorritori del 118, medici dei pronto soccorso cagliaritani e personale del Serd, «non mancano i quattordicenni». Così il gruppo che forma il dispositivo rafforzato per l’ordine pubblico, entrato in azione sabato alle 20 per concludere il servizio dopo le due, non si deve occupare solo di sicurezza: in alcuni casi si deve essere genitori, in altri psicologi o sociologi. E dopo sei ore e più passate tra la Marina, piazza Yenne, piazza Matteotti, piazza del Carmine e il porto storico, l’opera di prevenzione è evidente: i tantissimi giovani e meno giovani, compresi i numerosi turisti, trascorrono una serata tranquilla. Anche se un titolare di un locale dovrà pagare le conseguenze per essere stato sorpreso a somministrare alcolici a dei minorenni e un cittadino straniero, un po’ troppo agitato, conclude la nottata negli uffici della Questura per resistenza.

I genitori

La presenza delle forze dell’ordine, nelle ultime settimane, è quasi quotidiana nelle “zone” ritenute a rischio. Nelle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocate dal prefetto Giuseppe De Matteis, si è data l’indicazione di organizzare dei servizi per tenere sotto controllo la movida cagliaritana e prevenire così episodi gravi. Durante la settimana c’è il dispositivo ordinario, mentre in alcune occasioni, nel weekend, entra in azione quello rafforzato, disposto dal questore Rosanna Lavezzaro. Sabato alle 20, nel cuore della Marina, si ritrovano, sotto il coordinamento di un dirigente della questura, gli agenti della Polizia di Stato, carabinieri, finanzieri (anche i cani antidroga) e personale della Municipale. E i primi a essere intercettati sono proprio i minorenni. Affollano piazze e strade con bottiglie di superalcolici. E quando le forze dell’ordine si avviciano, ne prendono le distanze. Ma il consumo è evidente. Diversi non hanno il documento. Bisogna contattare i genitori che, dopo l’iniziale preoccupazione, inviano sullo smartphone del figlio la carta d’identità. Ringraziando agenti e carabinieri per il servizio svolto.

Identificati

Alla fine del turno sono circa 200 le persone identificate. Come detto tantissimi i minorenni. E poi cittadini stranieri. Uno non prende bene il controllo. Reagisce e poliziotti, carabinieri e finanzieri faticano a calmarlo: alla fine viene portato in questura. E il titolare di un locale della Marina viene sorpreso a vendere alcolici a dei minorenni: la sua posizione dovrà ora essere approfondita dagli agenti della Polizia Amministrativa. Il lavoro di prevenzione funziona perché non ci sono risse e qualche situazione “a rischio” viene sedata subito dalle forze dell’ordine.

La discarica

Il bilancio dunque è positivo. Una nottata da tutto esaurito nelle strade della movida cittadina senza violenza e atti vandalici. Anche se la mattina dopo, come denunciato da Sandra Orrù del comitato Apriamo le finestre alla Marina, in via Sicilia il cumulo di rifiuti (cartone e vetro in particolare) invade gran parte della strada. «Non sappiamo chi dobbiamo ringraziare per questo scempio», sbotta, «se chi usa il nostro quartiere come discarica o chi deve controllare affinché ciò non accada. Due anni fa erano state poste le telecamere e un po’ di ordine era stato ristabilito. Adesso siamo mesi che segnaliamo e non succede niente. Chiediamo al nuovo assessore, Luisa Giua Marassi, di prendere in mano la situazione. È una vergogna tollerare questo sconcio».

