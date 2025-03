Movida, la Marina di nuovo nel caos 

Uno sguardo insistente, una parola di troppo, una spallata accidentale nella calca. Basta un pretesto qualsiasi, sempre banale, per innescare la rissa improvvisa sulle strade della movida. Fiammate alimentate da alcol e marijuana in un attimo si trasformano in violenza. La Marina, nel weekend, è tornata a essere un girone dell'inferno. Anche se forse non aveva mai smesso.

I market

Ogni sabato sera, dopo le 18.30, si ripete sempre la stessa scena: fatta di risse, grida, malori, vomito, urina, bottiglie di vodka, di birra e bicchieri abbandonati. Cominciano i giovanissimi, poi dopo le 21 è il “turno” degli adulti, italiani, algerini e tunisini, che vanno avanti fino alle 4 del mattino. L’alcol scorre a fiumi, l’odore di marijuana è fortissimo e le centinaia di ragazzine e ragazzini si accalcano nelle stradine, da via Baylle a Piazza Sant’Eulalia, da via Barcellona a via Sicilia. Un paio d’ore qui, ed è il delirio. I titolari di alcuni market-locali avrebbero il divieto di vendere alcol ai minorenni e di venderlo a chiunque da asporto dopo le 22. «Ai minorenni mai», giurano tutti. Ma è una bugia. Perché, la fila dei ragazzini davanti ai take-away che conoscono tutti, anche fuori dalla Marina, raccontano una verità diversa. Lo conferma anche Alberto, jeans sdruciti all’ultima moda, sneakers bianche di marca, e brufoletti dell’età («ho 13 anni»), mentre aspetta il suo turno in via Baylle: «Qui trovi cocktail a base di vodka a 6 euro. Anche se bastano due bicchieri per divertirsi, noi riusciamo a buttarne già anche di più». Perché? «Il sabato stiamo sempre a stomaco vuoto, così l’alcol sale prima», dice.

Senza controllo

Si va avanti così per tutta la sera: più passano le ore, più l’alcol entra in circolo e più è facile che un falso allarme (l’unico vero è il disagio dei giovani) possa accendere una rissa. D’altronde i controlli sono pochissimi o nulli (vedi anche ieri alle 19), così a provare ad arginare il fenomeno ogni fine settimana sono gli operatori di strada, il gruppo di psicologi ed educatori del progetto Comuniteen dell’assessorato alla Salute e benessere dei cittadini per contrastare la povertà educativa e favorire la partecipazione attiva dei giovani, e i residenti, sempre più esasperati.

L’allarme

«Nonostante le generiche rassicurazioni che più volte riceviamo, nessuna concreta misura è stata attuata per contenerne o prevenire tale fenomeno di degrado», dice Sandra Orrù, portavoce dell’associazione Aprite le Finestre alla Marina, da anni in prima linea contro la malamovida. «Gli opertori di strada», che ogni sabato cercano di allontanare i ragazzini dall’alcol con attività ludiche, artistiche, sociali, di sostegno psicologico, e provano a insegnare a mantenere gli spazi puliti da bottiglie e bicchieri, «cercano di arginare il problema, ma naturalmente non possono risolverlo», dice. «I residenti sono spaventati, tutto questo crea un senso di pericolo sia per chi frequenta la Marina, sia per chi alla Marina ci vive. Ci piacerebbe sapere cosa fa l’amministrazione, se esiste un progetto per arginare questo fenomeno alla Marina. Perché al di là dell’intervento sporadico delle forze dell’ordine, poco o nulla si vede. Il Comune ha un regolamento di polizia urbana», che tra le altre cose disciplina le “zone rosse” dove è vietato consumare alcol all’aperto, «perché non viene applicato?». Domani sera, al teatro Sant’Eulalia, i Progressisti hanno convocato i residenti proprio per discutere con loro del problema. A sentire l’esasperazione di chi vive alla Marina, ci saranno molti posti in piedi. ( ma. mad. )

