Movida, il piano acustico in un vicolo cieco 

Un punto, adesso, è stato fissato. A fermarlo è l’assessore alla Pianificazione urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu in Consiglio comunale. «Il piano di risanamento acustico non è stato ancora trasmesso dalla Città metropolitana al Comune», dice rispondendo a una interrogazione di Giuseppe Farris (CiviCa 2024). “Sparito” dopo l’approvazione del Consiglio, la primavera scorsa, quel documento che contrasta la malamovida, e che dovrebbe sanare il problema del rumore nei quartieri storici generato soprattutto dai tavolini («la principale sorgente sonora è individuata nell’aggregazione di persone, richiamate dalle attività dei locali che offrono servizi ai tavoli all’aperto», si legge nella relazione allegata la Piano) ora si sa dove è finito. Anche se sui tempi per la sua adozione definitiva restano ancora molti dubbi.

La vicenda

Il piano è stato trasmesso, come impone la normativa, lo scorso giugno sia all’Arpas che alla Città metropolitana, ciascuno con compiti di verifica, vigilanza e controllo. Si sapeva che l’Agenzia regionale di monitoraggio ambientale su quel documento (che non piace né ai residenti, perché troppo permissivo e non tutela il diritto al riposo notturno e quindi alla salute, né ai ristoratori, perché troppo restrittivo, con la prescrizione di sospensione dell’attività all’esterno all’1 di notte) aveva fatto rilievi sui quali la Città metropolitana avrebbe dovuto trasmettere poi il parere di conformità al Consiglio. Quel che non si sapeva è che «ancora la Città metropolitana non l’ha trasmesso al Comune. Nel momento in cui lo farà, potremo dare risposte su come modificare il piano di risanamento acustico», sulla base dei rilievi fatti dall’Arpas, spiega l’assessore Lecis Cocco Ortu.

Nell’attesa che questo passaggio si compia, l’amministrazione fissa la base da cui partire. «C’è un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione, votato nella scorsa consiliatura, che prevede un piano di attuazione con tutti i portatori di interesse, un tavolo permanente di tutti i soggetti della movida, una valutazione sulle azioni da adottare», spiega ancora l’assessore. Sullo sfondo, la necessità per l’amministrazione di arrivare a un bilanciando degli interessi pubblici, quello al lavoro dei ristoratori, e quelli privati, il diritto al riposo la notte e quindi alla salute dei residenti. Gli effetti della movida sulla salute, come sottolineato dall’organizzazione mondiale della Sanità, possono essere gravi: il troppo rumore è concausa di stress, insonnia, problemi psicologici. Per questo motivo, da anni, i residenti chiedono che adotti il piano di risanamento acustico.

«L’errore di base»

«Continuare a parlare di bilanciamento degli interessi è un errore», dice il consigliere Farris. «Non è questo compito che spetta al Comune ma al legislatore che sulla materia, peraltro, ha già deciso, scegliendo come preminente il diritto alla salute. Nel senso che nessuna attività economica può essere autorizzata se dannosa per la salute». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA