Movida, i residenti attaccano la commissione  

La passeggiata notturna dei componenti della commissione comunale Attività Produttive nelle zone della movida e le dichiarazioni del presidente Pier Luigi Mannino scatenano le polemiche. Perché i comitati dei residenti della Marina e di Villanova attaccano quella che viene considerata una visione incompleta e distante dalla realtà. «Sembrerebbe», sottolinea il presidente di “Rumore no grazie”, Salvatore Pusceddu, «che il degrado, sotto gli occhi di tutti e denunciato ripetutamente, sia risolto e consista, ormai, in fenomeni residuali di poco conto. Almeno questa la visione del presidente della commissione Attività Produttive che respingiamo fermamente». Dura anche Sandra Orrù di “Apriamo le finestre alla Marina”: «Ricordiamo alla commissione che la prossima volta dovrebbe coinvolgerci in modo tale da poter verificare il metro di misura che permette di fare certe affermazioni». Critico Carlo Macciò di “Vivere a Villanova”: «Sembrano non conoscere Cagliari».

Realtà diversa

Nel loro tour a Villanova, Stampace e Marina i consiglieri avrebbero trovato una situazione «più tranquilla rispetto a quanto raccontato dagli organi di informazione». Soprattutto la presenza dei tavolini dei locali non sarebbe così invasiva e pressante. Confermata invece la situazione di rumore eccessivo alla Marina, in alcune limitate zone, e il consumo di alcol. «Questa visione», sottolineano Pusceddu di “Rumore no grazie” insieme a Enrico Marras, «è irragionevole e ingannevole. Avvalora il sospetto della sostanziale distanza del presidente della Commissione dalla realtà oggettiva». Il presidente del comitato prosegue: «L’inquinamento acustico è nocivo per la salute umana? La selva di tavoli, sedie e ombrelloni è stata pianificata e autorizzata dal Comune nel rispetto delle leggi sanitarie in materia di inquinamento acustico? Il sindaco e la sua compagine amministrativa hanno qualche responsabilità in materia? Queste sono solo alcune domande alle quali la commissione Attività produttive dovrebbe dedicare maggiore attenzione, rifuggendo da inammissibili descrizioni della realtà dei fatti. E tutti i comitati sono disponibili a un incontro, declinato sempre dal sindaco».

Troppa leggerezza

«Dopo anni che facciamo presente i disagi dovuti alle autorizzazioni che loro concedono per l’occupazione del suolo pubblico, la commissione fa un blitz nelle zona della movida. E affermano con leggerezza c’è qualche tavolino in più un po’ ovunque. Ricordiamo che non ci devono essere», ribadisce la Orrù. «Sul resto, ci sembra che abbiano visto solo una parte di quello che c'era da vedere».

