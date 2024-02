Movida, i bus notturni viaggiano pieni 

Pantaloncini corti ed elegantissimi, una maschera di brillantini sul viso, anfibietti con strass ai piedi: a mezzanotte meno cinque sulla Er (circolare rossa), già ribattezzata la “linea della movida” perché collega il centro con i luoghi del divertimento notturno, salgono due ragazze poco più che ventenni. «È una svolta», dice Marta. «Soprattutto per chi desidera andare a ballare, a quest’ora, di solito, non esiste un servizio di bus. Con il notturno è davvero una svolta. Mentre per il rientro, per noi, non c’è quasi mai problema perché il servizio della mattina del Ctm comincia proprio quando finisce la serata in discoteca». Da sabato notte, e per tutti i sabati fino a giugno, la movida notturna attraversa la città in bus (con altre due linee, oltre alla Er, la Litoranea per il Poetto e Margine Rosso e il 9 per Assemini, Elmas e Decimo), mischiandosi con chi tira fino a tardi per motivi di lavoro o deve tornare a casa dopo un giro in centro.

Il viaggio

Anna Dessì e Gabriella Marcialis arrivano in piazza Matteotti verso le 2.30: devono raggiungere le discoteche accanto viale Marconi. «Abbiamo saputo del servizio notturno dal sito del Ctm», dice la prima, 22 anni. «Stiamo andando al Soho per una serata di carnevale». Sono impazienti di raggiungere la festa e anche un po’ dubbiose sul fatto che parta davvero, la circolare. D’altra parte sono sole per il momento alla fermata. Ma l’app BusFinder, che aggiorna in tempo reale gli orari del Ctm, conferma che il bus sta per arrivare. E alla spicciolata arrivano altri giovani, tutti dai 20 ai 30 anni decisi a divertirsi senza preoccupazioni. Soprattutto quella del trasporto. È la movida lenta che preferisce i mezzi pubblici ad auto e scooter. Alla fermata in via Dante sale un gruppo più rumoroso che occupa gli ultimi posti. «Abbiamo l’abbonamento», dice Valentina Gatti. «Grazie al bus ci divertiamo in totale sicurezza, e nessuno si deve sacrificare rinunciando ai cocktail», aggiungono gli altri. Entusiasta Danilo, studente di ingegneria che definisce il nuovo servizio notturno «fondamentale». Il concetto lo ribadisce Gaia Zoccheddu, mentre al capolinea attende di salire sulla L per tornare a casa. «Questo servizio notturno mi ha salvato la vita perché prima di adesso quando uscivo il sabato sera ero costretta a rientrare a casa prestissimo, con l’ultimo bus», prima della mezzanotte. «E poi è bellissimo il fatto che a bordo durante la notte ci sia sempre una guardia giurata. D’ora in poi potrò vestirmi come voglio, senza il timore di qualcuno che mi possa importunare», aggiunge. «Noi non abbiamo preso il bus», dice Aurora, in attesa di entrare in discoteca al Room. «Utilizziamo il taxi e continueremo a prenderlo, per noi che viviamo a Monserrato ci viene più comodo. Detto questo, però, il servizio notturno dei bus è una bellissima notizia, un’alternativa che mancava a Cagliari», aggiunge.

Chi va e chi viene

Nelle oltre quattro ore passate facendo la spola tra i capolinea e le zone della movida, a testimoniare l’utilizzo del nuovo bus by night del sabato ci sono anche alcuni lavoratori dagli orari particolari. Tra loro c’è Federico, che lavora come barista: «Noi tiriamo su la serranda alle 4.30, finora venivo a lavoro in auto. D’ora in poi, ogni volta che avrà questo turno, verrà in autobus. È davvero comodissimo»

L’ultimo mezzo “notturno” raggiunge il capolinea di piazza Matteotti poco dopo le 4.40. La scritta Er si spegne poco prima di entrare in via Roma e si accende quella “deposito”. Un minuto dopo, di fronte all’ingresso dell’Arst compare il 30R, è il primo del turno giornaliero che fa più o meno lo stesso giro della circolare rossa, tra i luoghi della movida. L’autista si mette in marcia senza passeggeri. Quando rientra in piazza Matteotti, poco meno di un’ora dopo, è affollato. Ha caricato i ragazzi all’uscita delle discoteche.

