Movida e rumore, al via il tavolo tecnico 

Un primo passo, anche sei i comitati dei residenti si aspettano risultati concreti in tempi rapidi. È comunque positio il bilancio della prima seduta del tavolo tecnico-politico permanente per l'attuazione delle misure di miglioramento del clima acustico nelle aree della città caratterizzate da rumorosità indotta dalla movida che si è svolta nei giorni scorsi.

Tutti al tavolo

All'incontro hanno partecipato, per il Comune, il sindaco Massimo Zedda e la vicesindaca Maria Cristina Mancini, l'assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu, l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra e la Polizia locale. Presenti, con le associazioni di categoria dei commercianti e degli operatori della ristorazione e i comitati di quartiere, i rappresentanti dei diversi enti e amministrazioni competenti - tra cui Regione Sardegna, Città Metropolitana e Arpas - coinvolti nel processo di attuazione del Piano di risanamento acustico e delle misure correlate.

Fondamentale per il primo cittadino il processo di condivisione che si sta avviando. All'assessore Lecis Cocco Ortu il compito di ripercorrere l'iter che ha portato all'approvazione definitiva del Piano, dell'illustrazione delle principali misure di risanamento acustico previste e del valore strategico dello strumento per la qualità urbana e la salute dei cittadini.

Esigenze da conciliare

L’assessore Serra che ha ribadito la volontà dell'Amministrazione comunale di conciliare la tutela della qualità della vita con la crescita economica, attraverso la promozione di comportamenti responsabili, controlli coordinati e strumenti di prevenzione condivisi. Durante la riunione tutti i partecipanti hanno mostrato un atteggiamento propositivo e costruttivo: i vari interventi hanno contribuito a delineare il quadro delle principali criticità, esigenze e proposte operative, che saranno approfondite e sviluppate nel breve e medio periodo durante i prossimi incontri.

La speranza dei residenti di Marina e Stampace è che i fine settimana all’insegna di risse, alcol e notti insonni diventino presto un lontano ricordo.

