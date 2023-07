Movida e famiglie insonni, la guerra dei centri storici 

Quelli che abitano alla Marina, a Cagliari, da anni hanno creato un comitato il cui nome è una bandiera: “Rumore, no grazie”. Raccontano come la notte soprattutto nei fine settimana, d’estate e d’inverno, chi vive dentro l’area pedonale del quartiere non riesce a riposare per colpa della movida. Musica dalla strada, ragazzini ammassati, bottiglie di vetro e bicchieri sparsi ovunque, e schiamazzi fino all’alba. Lo sanno bene anche ad Alghero, dove i residenti del centro storico hanno da tempo dichiarato “guerra ai decibel”. E andate anche a Torregrande (Oristano), chiedete ai residenti, dove in questo periodo alle fermate dei bus che portano ai locali del divertimento notturno si formano gruppi di ragazzini che tra un bicchiere di vodka e un altro rompono la quiete di chi vive nelle vicine abitazioni. Ma contro la movida fuori controllo combattono da tempo anche a Olbia, i residenti di via Roma, per esempio, e a Sassari, dove piazza Tola è diventato punto di riferimento delle folli notti sassaresi. Locali e pub, ovunque, attirano migliaia di giovani e giovanissimi che fra una sosta e l’altra alzano progressivamente il grado alcolico. È un popolo esuberante che già a partire dal pomeriggio spesso esagera: a Cagliari c’è chi fa la pipì sui muri o l’amore dietro il muro della chiesa, chi vomita sui portoni delle abitazioni, chi finisce la serata in rissa. Scene identiche alla Marina, a Castello, a Satampace, al Poetto (d’estate), a Villanova.

La fotografia

Trovare un equilibrio tra le tutte le esigenze (il sonno dei residenti, il “divertimento” dei giovani, il lavoro di locali e ristoranti) resta complicatissimo e la ricetta perfetta deve essere ancora inventata. Ogni amministrazione ci prova: Cagliari, per esempio, ha sperimentato (c’è chi dice con buon successo) gli «steward della movida» che durante le scorse festività di Natale invitavano il popolo della notte a evitare schiamazzi e rumori molesti. Prima c’era stata la task force di agenti delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia e guardia di finanza) in giro per le strade “critiche” nel fine settimane, quindi un costante incremento dei controlli della polizia municipale (limitatamente alla disponibilità di uomini e risorse). Poi, la scorsa primavera, il Comune ha approvato il regolamento sicurezza che fissa alcuni divieti (tra i quali, l’impossibilità di consumare alcolici fuori dai tavolini dei locali, o il Daspo urbano per chi infrange due volte la stessa regola) e prova a mettere ordine al sistema. «Un regolamento non può fare certo miracoli», dice Salvatore Pusceddu, presidente del comitato Rumore non grazie. «Formalizza in una cornice normativa alcune regole e divieti che già esistevano, ma se poi è difficile farli rispettare siamo punto e a capo».

L’equilibrio

In ogni quartiere, la battaglia tra residenti e movida viene presentata di solito come una lotta tra reazione e progresso, tra anziani che vogliono dormire e giovani che vogliono sballare. In realtà è un conflitto più complesso, suscettibile di segnare il futuro delle nostre città. «Una concentrazione di locali, naturalmente può essere elemento che contribuisce a richiamare masse di giovani», come da sempre sostengono i residenti delle zone “colpite” dalla movida, dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività Produttive del Comune di Cagliari. «Ma puntare il dito contro ristoranti e locali, che invece sono un presidio di legalità nelle città, sarebbe da miopi. Vero, però, che bisogna trovare un equilibrio tra tutti gli interessi e puntare di più sul ruolo della famiglia che più di tutti può educare i giovani al divertimento responsabile», aggiunge.

Il concetto lo ribadisce Emanuele Frongia, presidente regionale della Fipe Confcommercio, l’associazione dei pubblici esercizi: «Non sono i ristoratori né i gestori dei locali il problema ma quei pochi che non rispettano le regole e che, per esempio, continuano a servire alcol da asporto dopo le 22 e lo vendono ai minorenni. Continuare a parlare di movida e malamovida è sbagliato, parliamo invece di illegalità che sfocia poi in quei comportamenti che sono sotto gli occhi di tutti», le risse, le aggressioni, il vandalismo. Domanda: perché in certi quartieri si verificano gli effetti deviati del divertimento e in altri no? «Perché ci sono alcuni imprenditori che squalificano quelle zone», risponde il numero uno della Fipe. «Il problema», sottolinea ancora «è che se non si affronta la questione su tutti i punti», quello della sicurezza, quello culturale, il ruolo delle famiglie, etc., «non si risolve niente». Tradotto: ogni stretta dei sindaci può funzionare ma solo se accompagnata da una “rivoluzione” culturale. Altrimenti, dicono i residenti, «siamo punto e a capo».

