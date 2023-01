Movida cagliaritana,  pestaggi e risse: quattro giovani feriti 

Quattro feriti in due aggressioni, violenze e minacce gratuite tra gruppi rivali, scorribande nelle vie del centro storico, atti vandalici: la prima notte del weekend, quella tra venerdì e ieri, si conferma molto pericolosa per chi decide di trascorrere qualche ora di divertimento nelle discoteche o nei locali di Cagliari. Carabinieri e Polizia stanno indagando sui due fatti di sangue avvenuti tra le 5 e le 6 di ieri mattina. Il primo in pieno centro: due uomini picchiati da otto persone - come emerso di primi accertamenti – in via Caprera, anche con una pietra, e poi soccorsi e accompagnati in ospedale dal 118. Poi l’aggressione a due giovani in via Newton, nella zona dove ci sono discoteche e locali, colpevoli di essersi messi in mezzo a un regolamento di conti tra ragazzi. In entrambi i casi l’alcol sembra aver contribuito a far degenerare la situazione.

La sigaretta

Come spesso accade in questi fatti di sangue, le ricostruzioni sono affidate ai racconti delle vittime soccorse dal personale del 118 e a quanto poi accertato – a fatica – dagli investigatori. Perché quando arrivano le pattuglie delle forze dell’ordine è raro che si trovi qualcuno disponibile a spiegare cosa sia realmente accaduto. E i feriti parlano quasi sempre di discussioni degenerate per futili motivi. Come nel caso dei due quarantatreenni di Capoterra circondati e picchiati da otto persone in via Caprera a poca distanza da uno dei locali notturni. Un’aggressione avvenuta verso le 5 e nata, come hanno riferito le vittime, da una richiesta di una sigaretta. Sono volati insulti, minacce. Poi il pestaggio, utilizzando anche una pietra. I due sono poi scappati. Pensando di trovare un presidio medico aperto, hanno raggiunto l’ingresso del San Giovanni di Dio. A quel punto hanno chiamato il 118. Sono stati così accompagnati in ambulanza al Santissima Trinità e assistiti per traumi facciali, cranico e per la frattura di un braccio. È partita così la segnalazione ai carabinieri della compagnia di Cagliari che si stanno occupando della vicenda.

Ancora sangue

Un’ora dopo, 118 in azione in via Newton insieme alla Polizia. Questa volta i soccorritori sono stati chiamati per dare assistenza a due giovani (un 21enne e un 24enne, entrambi residenti in paesi dell’hinterland cagliaritano) aggrediti nei parcheggi esterni a discoteche e locali notturni della zona. Agli agenti della Squadra volante hanno detto di essere intervenuti per aiutare un ragazzo vittima di un pestaggio da parte di alcune persone. Ma sembra ci sia stato qualche apprezzamento alla ragazza sbagliata: questo avrebbe provocato la reazione del fidanzato e degli amici. I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118: uno è stato medicato sul posto, l’altro accompagnato al Policlinico di Monserrato. Qui i medici gli hanno assegnato trenta giorni di cure.