Movida, bus notturni anche in periferia 

Ci sono i giovani al centro dei progetti di Ctm per la stagione estiva. Luglio ha dato il via alla linea “Day e Night”: di giorno corse da e per il Poetto e la sera prolungamento fino a mezzanotte e mezza delle linee 1, 7, 9, 30, 30R e PF. Rinnovate inoltre fino al 30 settembre, grazie agli accordi con l’assessorato regionale ai Trasporti, le tre linee del sabato notte attive fino alle 4.30, già in sperimentazione dal 10 febbraio. A queste si va ad aggiungere la novità della stagione, presentata ieri nella sede di viale Trieste: la linea 1-Notte, che dal centro viaggerà tra le 23.50 e le 4.15 coprendo zone in precedenza non raggiunte dalle corse notturne, come Pirri, Mulinu Becciu e Su Planu.

Movida sicura

«Dopo il tragico incidente avvenuto in viale Marconi a settembre, nel quale hanno perso la vita quattro giovani, abbiamo voluto istituire un servizio di trasporto che potesse, almeno nelle notti del sabato, garantire un rientro sicuro a casa per i nostri ragazzi», dice il presidente Carlo Andrea Arba. Servizio che dal momento della sperimentazione ha funzionato bene: «Dal 10 febbraio abbiamo trasportato quasi 800 giovani ogni sabato, con picchi di 1200. A bordo sono presenti telecamere di videosorveglianza e guardie giurate per scongiurare inconvenienti».

La nuova linea notturna

La 1N, pronta a debuttare stasera, si aggiunge alla 9N, che collega piazza Matteotti con Decimomannu, Assemini ed Elmas, all’ER che arriva a Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, e alla L, che da piazza Matteotti raggiunge il Poetto e Flumini di Quartu. Se gli anni precedenti le corse notturne erano finanziate dal Comune, quest’anno il progetto è stato inserito direttamente nel contratto di servizio dalla Regione. «Una misura importante, che speriamo possa diventare strutturale. A giugno siamo già intervenuti finanziando l’offerta di bus notturni per Ateneika, desideriamo che il progetto continui ad allargarsi», spiega l’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

È quello che vorrebbe anche Elisabetta Atzori, assessora alla Mobilità a Quartu. «In futuro servirebbe un’estensione degli orari, i giovani in estate non si accontentano di tornare a casa poco oltre la mezzanotte, quindi il servizio solo il sabato non è sufficiente. L’auspicio è che si possa fare un altro piccolo sforzo». L’offerta estiva verrà pubblicizzata attraverso una campagna di comunicazione. «A Cagliari siamo ancora troppo abituati a utilizzare l’auto, dobbiamo far passare il concetto che il tpl è un’opportunità per migliorare la qualità della vita», chiosa il dg di Ctm Bruno Useli.

