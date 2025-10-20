Movente sessuale, si cercano le prove 

Tre colpi alla testa durante un approccio o un rapporto sessuale: per la Procura di Tempio il femminicidio fa parte del ventaglio di ipotesi dell’inchiesta sulla morte di Cinzia Pinna. E ieri il medico legale Salvatore Lorenzoni e la collega entomologa Valentina Bugelli sono entrati nella stanza dove la donna è stata uccisa da Emanuele Ragnedda. È il primo accesso a Conca Entosa dei consulenti della pm Noemi Mancini. Gli specialisti hanno concentrato l’attenzione sul divano che Ragnedda aveva portato fuori dalla casa subito dopo il delitto, sostituendolo con un altro nuovo. Lorenzoni e Bugelli sono i consulenti incaricati, insieme al tossicologo Silvio Chericoni, di effettuare l’autopsia. Devono rispondere a un quesito fondamentale: c’è stato un rapporto sessuale tra Ragnedda e la vittima, la donna è stata violentata o comunque ha reagito a un approccio sessuale non gradito? Il Ris dei Carabinieri, i pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini e i consulenti ieri hanno iniziato a cercare le risposte con un sopralluogo tecnico accurato che ha riguardato la posizione di assassino e vittima dentro la stanza del delitto. Il divano spostato da Ragnedda è stato ricollocato dentro la stanza.

Il divano

Uno delle ricostruzioni al vaglio di consulenti e pm è quella che vede Ragnedda sopraffare Cinzia Pinna sul divano o in prossimità del mobile. Il medico legale Salvatore Lorenzoni, stando a indiscrezioni, sta incrociando i dati acquisiti nella prima fase dell’autopsia (traiettorie dei proiettili nel corpo della vittima) con le dichiarazioni di Ragnedda e gli elementi acquisiti ieri. Se dovesse essere provata la violenza, la contestazione sarebbe quella di femminicidio. Ci sarebbero pesantissimi effetti, tra i quali l’impossibilità di accedere al rito abbreviato.

«Rosa Elvo è innocente»

Ieri erano presenti i difensori di Ragnedda (Luca e Carlo Montella), di Luca Franciosi accusato di favoreggiamento (Nicoletta e Maurizio Mani), di Rosa Maria Elvo (Francesco Umberto Fùrnari) e della famiglia Pinna (Antonella Cuccureddu). Fùrnari ha confermato che la sua assistita è stata già sentita dai pm: «Non ha mai visto la scena del crimine, né ha mai aiutato Ragnedda a nascondere il delitto. È vero, ha detto di essere andata a Conca Entosa il giorno dopo i fatti, ma la signora non ha notato nulla che potesse far pensare a un omicidio. Se c’erano tracce di sangue, non erano tali da suscitare alcun sospetto. Anzi, tutto era compatibile con il racconto di Ragnedda, che parlava di un cane introdottosi nell’abitazione e poi ucciso. Rosa Maria Elvo sta vivendo un momento drammatico, vuole uscire da questo incubo. Confidiamo che la verità venga alla luce». Fùrnari ha iniziato indagini difensive con l’ingegnere informatico Paolo Dal Checco: «Stiamo lavorando per capire se Ragnedda era da solo nella casa o se ci siano altre persone coinvolte. Va puntualizzato che la signora Elvo ha solo assistito alla consegna di un divano e non lo ha ordinato lei».

