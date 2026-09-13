Moussa e Omisse lanciano il vecchio borgo 

Vecchio Borgo 2

Antiochense 0

Vecchio Borgo (4-3-3) : Grotta, Kemache, Demurtas (41’ st Ataldi), Farinelli (49’ st G. Mur-

gia), Moussa, S. Murgia (41’ st Radovanovic), Omisse, Picciau, Riberi, Martin, Sanchez (33’ st El Ardoudi). In panchina Cara-

vano, Ferrer, Ghiani, C. Murgia, Spada. Allenatore V. Murgia.

Antiochense (4-3-3) : Doned-

du, Madeddu (1’ st Valentino), Marreddu, Sais (8’ st Da. Pin-

tus), Armeni, Cosa, Muscas, Mura (30’ st Melis), Orgiana, Caddeo (18’ st Sabiu), F. Frau. In panchina M. Frau, Basciu, Forresu, Scano, Di. Pintus. Allenatore Piras.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 43’ Moussa, st 38’ Omisse.



SINNAI. Il Vecchio Borgo Sant’Elia conquista una vittoria importante superando per 2-0 l’Antiochense al termine di una gara intensa, giocata a ritmi elevati e rimasta aperta fino alle battute conclusive.

Faccia a faccia

Le due formazioni si affrontano a viso aperto, determinate a conquistare l’intera posta in palio. In avvio i padroni di casa provano a prendere l’iniziativa, costruendo diverse azioni offensive, mentre gli ospiti rispondono cercando di sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. La partita è accesa e ritmata, ma per buona parte della prima frazione le difese riescono ad avere la meglio sugli attacchi.

Le reti

L’equilibrio si spezza al 43’, quando il Vecchio Borgo Sant’Elia trova il vantaggio grazie a una splendida conclusione di Moussa: il giocatore raccoglie il pallone fuori dall’area e lascia partire un tiro potente e preciso che si infila sotto l’incrocio dei pali, senza lasciare possibilità di intervento al portiere dell’Antiochense.

Nella ripresa il Sant’Elia continua ad attaccare a caccia del raddoppio, l’Antiochense prova a replicare, senza troppa fortuna, e nel finale arriva il gol di Omisse, classe 2008, per il definitivo 2-0. Un risultato che vale 3 punti importanti, conquistati al termine di una gara combattuta nella quale il Vecchio Borgo riesce a essere più concreto nei momenti decisivi.

L’Antiochense esce sconfitta dal Comunale “Bellavista” nella consapevolezza, tuttavia, di aver tenuto aperta la sfida fino alla fine.



RIPRODUZIONE RISERVATA