Mourinho strega il Bayer, la Roma va a Budapest 

B. Leverkusen 0

Roma 0

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hradecky; Hincapie, Tapsoba, Tah (41' st Amiri), Frimpong, Palacios (35' st Hložek), Demirbay, Bakker (28' st Adli), Diaby, Azmoun, Wirtz. In panchina Pentz, Lomb, Hudson-Odoi, Fosu-Mensah, Azhil, Aourir. All. Xabi Alonso.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik (33' st Smalling), Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola (34' pt Zalewski), Abraham, Belotti (1' st Wijnaldum). In panchina Boer, Svilar, Karsdorp, Camara, Dybala, Missori, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. All. Mourinho.

Arbitro : Vincic (Slo).

Note : angoli 5-1 per il Bayer. Rec. 3' e 8'. Ammoniti: Hincapie, Palacios, Bakker, Ibanez, Diaby, Cristante, Tapsoba e Abraham.

Il 5 maggio di un anno fa la prima finale europea dopo 31 anni e poi la Conference sollevata al cielo. Dodici mesi dopo altra finale, con il salto di qualità. La Roma di Josè Mourinho vola a Budapest dove alla Puskas Arena scenderà in campo contro il Siviglia alla conquista dell'Europa League: a Leverkusen, in un ritorno di estrema sofferenza, i giallorossi resistono per tutto il tempo all'assedio del Bayer, non fanno un tiro in porta, ma alla fine conquistano un risultato che vale l'intera stagione. Alla Roma basta l'1-0 dell'andata all'Olimpico, firmato da Edoardo Bove.

Alla Bay Arena il primo tiro è della Roma con Pellegrini, al 2'. La Roma soffre, fatica a ripartire, per mezzora i tedeschi occupano la metà campo giallorossa.

Nella ripresa un paio di minuti di sospensione per i fumogeni accesi nella curva dei tedeschi. La sfida si fa dura anche sul piano fisico, con il Bayer che cerca disperatamente la rete per continuare a sperare. Alonso manda in campo tutti gli attaccanti, la Roma lotta e resiste perché il gol di Bove all'andata è quello che pesa più di tutti in questa stagione. Vale una finale, per la gloria e le casse del club (quasi 20 milioni di euro). E anche forse per dare qualche motivo in più allo Special One di rimanere a Roma, lui capace in due stagioni di spingere la squadra a giocarsi un altro trofeo. Ancora a maggio, il 31, a caccia di un altro sogno.

