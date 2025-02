«Mourinho razzista coi turchi, lo denunciamo» 

Bufera su Josè Mourinho, e non è una novità. Il tecnico portoghese da sempre è protagonista di polemiche e scontri anche accesi, ma stavolta la vicenda è scivolosa. Lo Special One, attualmente allenatore in Turchia del Fenerbahçe, è stato accusato di razzismo dal Galatasaray, club di Istanbul come i rivali, e potrebbe essere denunciato dalla società avversaria per una frase che il tecnico avrebbe pronunciato proprio in occasione del recente derby terminato a reti inviolate.

Tutto è accaduto nel post-partita, quando Mourinho ha attaccato a modo suo il direttore di gara sloveno Slavko Vincic. «Voglio ringraziarlo», ha detto il portoghese, «dopo un clamoroso tuffo nel primo minuto sulla loro panchina stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe subito ammonito e io sarei stato costretto a cambiarlo. Sono andato nel suo spogliatoio dopo la partita, c’era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l’arbitro sarebbe stato un disastro. Ho invece ringraziato Vincic per essere venuto ad arbitrare questa partita». L’uscita non è piaciuta al Galatasaray, che ha replicato tramite un duro comunicato sul proprio sito e diffuso sui social con la scritta Say no to racism. «Dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale sulle frasi razziste rilasciate da Josè Mourinho e allo stesso tempo presenteremo delle denunce a Uefa e Fifa».

Le polemiche con l’ex allenatore di Inter e Roma vanno avanti da inizio stagione. «Fin dall’avvio del suo incarico in Turchia, Mourinho ha continuamente pronunciato frasi denigratorie sul popolo turco. Stavolta è andato oltre». A proposito dell’arbitraggio, il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha detto di non ricordare «un arbitro in un derby che abbia agito così male. Ci lamentiamo sempre degli arbitri turchi che fischiano troppo, ora abbiamo avuto il doppio delle interruzioni. Stiamo violando i diritti degli arbitri turchi, ce ne sono di peggiori». Su Mourinho, «ha impiegato molto tempo a piangere, è famoso per il pianto. Lo ha fatto dentro il campo, fuori e, come se non bastasse, anche nella stanza dell’arbitro. Lasciate che continui».

RIPRODUZIONE RISERVATA