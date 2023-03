Mourinho frena Allegri 

Roma 1

Juventus 0

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 7; Zalewski 5 (18’ st Karsdorp 6), Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6 (41’ st Belotti sv), Wijnaldum 5 (27’ st Bove 6); Dybala 6 (27’ st Abraham 6). In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Celik, Kumbulla, Camara, Volpato, El Shaarawy. Allenatore Mourinho 6.

Juventus (3-5-1-1) : Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6 (1’ st Bonucci 5.5); Cuadrado 5.5 (44’ st Kean 4), Fagioli 6 (14’ st Chiesa 6), Locatelli 6 (31’ st Paredes sv), Rabiot 6.5, Kostic 6.5 (31’ st Pogba 6); Di Maria 6.5; Vlahovic 6. In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Miretti, Soulè, Barrenechea, Kean, Iling. Allenatore Allegri 6.

Arbitro : Maresca di Napoli 6.

Rete : 8’ st Mancini.

Note : al 45’ st Kean espulso per rosso diretto (condotta violenta). Ammoniti: Locatelli, Matic, Cristante, Spinazzola, Kostic. Angoli: 2-6. Recupero: 1’ pt, 7’ st.

Roma. Roma e Juventus si affrontano a viso aperto e alla fine ad avere la meglio sono i giallorossi che nella ripresa pescano il jolly grazie alla rete di Gianluca Mancini. Il difensore regala i tre punti alla formazione di Jose Mourinho che cancella la brutta sconfitta di martedì in casa della Cremonese, agganciando il Milan al quarto posto e proiettandosi con entusiasmo alla sfida di giovedì con la Real Sociedad. La Juventus si ferma dopo cinque vittorie di fila e deve rimodulare la sua rincorsa con il peso del -15 in classifica per raggiungere quel traguardo che, come ha sottolineato Allegri «varrebbe come tre scudetti».

Sfida antica

Roma-Juve è una sfida dal sapore antico che ha spesso scritto la storia della serie A con una rivalità velenosa. Congelata l’ultima stilla di veleno, quella relativa alla squalifica di Mourinho dopo la lite con il quarto uomo, Serra, a Cremona, accusato di essere di Torino e di aver dunque voluto penalizzarlo proprio in vista della sfida ai bianconeri. La Corte federale d’appello ha sospeso la squalifica così il portoghese è regolarmente in panchina a trascinare i giallorossi Mourinho schiera l’ex Dybala da centravanti con Pellegrini che recupera dall’influenza e Wijnaldum a supporto. L’atmosfera all'Olimpico è suggestiva come la coreografia che prima del fischio d’inizio accompagna l’ingresso delle squadre in campo e dalla Tevere spunta uno striscione per salutare Maurizio Costanzo (“Boni State boni, Ciao Maurizio”). Il primo tempo è brutto e con pochissime emozioni. I primi minuti di gioco sono di studio anche se è la Juventus a tentare subito l’affodo con Vlahovic dopo tre minuti ma a sua conclusione non impensierisce più di tanto Rui Patricio. La Roma tiene bene gli spazi. Al 7’ probema alla caviglia per Mancini ma il giocatore giallorosso resta in campo. I ritmi sono bassi e la partita stenta a decollare, da una parte e dall’altra.

La svolta

Nella ripresa Allegri sostituisce Alex Sandro con Bonucci mentre Mourinho riparte con l’11 iniziale. dopo i ritmi bassi della prima frazione di gioco, la Juve prova ad accelerare alla ricerca della gol, aumentando la pressione ma è a Roma ad andare in vantaggio all’8’ con Gianluca Mancini che sferra un diagonale potente dal limite che batte Szczesny. Il vantaggio giallorosso ha il potere di vivacizzare la gara. Di Maria e compagni cercano il gol del pareggio e i giallorossi le ripartenze. La Juve insiste e al 33’ si rende pericolosa on Di Maria la cui conclusione viene deviata in angolo. Nel finale follia Kean che, entrato per sostituire Cuadrado, si fa espellere dopo pochi secondi per un fallo di reazione.

