Mouratoglou, il coach dei big a Porto Cervo 

Olbia. Con Patrick Mouratoglou il Cala di Volpe apre le porte al grande tennis. L’allenatore francese, maestro di stelle del calibro di Serena Williams, Simona Halep, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, inaugura il primo Mouratoglou Tennis Center in Italia, nell’iconico hotel della Costa Smeralda.

Primo in Italia e quarto al mondo, in una struttura che vanta quattro campi da tennis. La stagione del Mouratoglou Tennis Center Costa Smeralda è partita il 1° giugno rispettando gli standard di qualità e professionalità, conosciuti in tutto il mondo, della prima Accademia Mouratoglou, una delle principali academy di tennis a livello internazionale, di cui Mouratoglou, classe 1970, è fondatore e Ceo. Un’accademia che ha base in Costa Azzurra, tra Nizza e Cannes, e che nel tempo è diventata il punto di riferimento dei migliori giocatori del tour, che qui possono perfezionare il gioco e prepararsi per i tornei più importanti. Sul piano personale, Mouratoglou vanta 4 riconoscimenti come “allenatore dell’anno”, e i suoi allievi hanno vinto complessivamente 10 titoli del Grande Slam e 2 medaglie olimpiche, mentre sotto la sua guida oltre 40 giocatori sono entrati nella top 100.

