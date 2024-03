Mountain bike, tutti in sella 

Amate la mountain bike? Adesso anche a Assemini c'è un’associazione alla quale iscriversi per partecipare alle escursioni. La Mtb Assemini ha ufficialmente cominciato la sua attività qualche giorno fa, incontrando le istituzioni locali, con un tour che ha raggiunto i luoghi più rappresentativi della cittadina: ha raccolto già 27 iscritti con tanto di sponsor e divisa. L'età media dei soci però è alta e il sogno di Filippo Tuveri, il presidente, è quello di far avvicinare i giovani: «Vogliamo lasciare in eredità – dice - una disciplina salutare e l'esperienza di migliaia di sentieri che in pochi ancora conoscono. Ci trovate sui social». (c. m.)

