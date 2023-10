Mou: «Esonero? vivo in una bolla» 

José Mourinho viene, vede e vince. La Roma travolge il Cagliari a domicilio a passo di carica e lui, lo Special One, spazza via i nuvoloni che, improvvisamente, si erano addensati sopra la sua panchina. Un'occhiata, uno sbuffo: «Esonero? Io penso solo a lavorare, ad allenare, a preparare la partita col mio staff, a migliorare, ad analizzare le sconfitte e le vittorie, con la squadra viviamo in una bolla».

Amici speciali

Una gara che la Roma ha portato subito dalla propria parte. Ma Mourinho non dimentica Claudio Ranieri. Lontani i tempi del «zeru tituli» riferito al rivale, con cui il rapporto è ormai di amicizia vera. Ecco perché, prima del via, i due si sono abbracciati e hanno parlato a lungo. «Gli ho chiesto», spiega il tecnico portoghese, «se gli servisse un passaggio sul nostro aereo per tornare a Roma. Ma è un grande professionista e tornerà a casa con un volo di linea. Continuo a dire che ha fatto il più grande miracolo nella storia della Premier League». Alla fine, Mourinho ha cercato di consolare il collega: «Gli ho detto “forza”, come ha sempre fatto anche lui quando mi ha battuto (il bilancio ora è di 7 vittorie per Mou, 2 per Ranieri e altri 2 pareggi). È un signore del calcio che mi piace tanto». Anche per questo, forse, il tecnico della Roma preferisce sorvolare sullo scambio di battute, a fine primo tempo, che ha portato al cartellino giallo per entrambi: «Preferisco non dire nulla dell'ammonizione».

Paura per Dybala

Mourinho si gode la vittoria: «I ragazzi sono stati top, ma anche nelle difficoltà, tra ammonizioni dei centrocampisti e infortuni, siamo stati bravi a gestire i momenti. Sarebbe stato un problema arrivare nel secondo tempo sul 2-0, ma con le ammonizioni e la stanchezza. Invece, per fortuna, sono arrivate la terza e la quarta rete». Una serata perfetta, se non fosse per l'infortunio a Dybala che rischia di star fermo fino al 2024: «Non sono ottimista, perché Paulo non è ottimista. Ma ora aspettiamo i controlli, poi vedremo. Intanto era importante vincere, perché piano piano ci stiamo avvicinando dove vogliamo stare». Mourinho è soddisfatto di Aouar («inizio a capire dove può fare meglio») e invita i suoi a seguire su questa strada: «Non possiamo giocare con paura, specie all’Olimpico. La nostra gente, anche nei momenti più difficili, ci ha sempre spinto e i ragazzi hanno sentito questo sostegno». (al.m.)

