Motus: “Emina” A Nuoro la poetica  di Montanaru 

Sabato prossimo, 10 gennaio, alle 20.30, il palco del Teatro San Giuseppe (Bocheteatro) di Nuoro ospiterà “Emina”, l’atteso concerto per quintetto e voce narrante del gruppo Motus. Un progetto ambizioso che trasforma i versi dei grandi poeti sardi in paesaggi sonori, dedicando questa tappa speciale alla celebrazione della donna sarda attraverso l’opera di Antioco Casula, universalmente noto come Montanaru.
L’ensemble, noto per la sua capacità di far dialogare tradizione e contemporaneità, vedrà sul palco: Annamaria Deiana (voce), Omar Bandinu (al piano), Sebastiano Dessanay (al contrabbasso), Carlo Sezzi (alla batteria), Fabio Coronas (alla chitarra, fiati, percussioni e bandoneon) e Marco Santolisier, voce narrante.
I Motus traducono il linguaggio poetico di Montanaru (Desulo, 1878-1957) in composizioni originali, celebrando un autore che fece della lingua sarda una bandiera di libertà. La scelta del poeta desulese porta con sé un forte valore storico: Montanaru preferì, infatti, subire la censura del regime fascista piuttosto che rinunciare all’idioma natio, ritenuto l’unico strumento capace di raccontare l’anima profonda del suo popolo.
