VaiOnline
Bocheteatro.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Motus: “Emina” A Nuoro la poetica  di Montanaru 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sabato prossimo, 10 gennaio, alle 20.30, il palco del Teatro San Giuseppe (Bocheteatro) di Nuoro ospiterà “Emina”, l’atteso concerto per quintetto e voce narrante del gruppo Motus. Un progetto ambizioso che trasforma i versi dei grandi poeti sardi in paesaggi sonori, dedicando questa tappa speciale alla celebrazione della donna sarda attraverso l’opera di Antioco Casula, universalmente noto come Montanaru.

L’ensemble, noto per la sua capacità di far dialogare tradizione e contemporaneità, vedrà sul palco: Annamaria Deiana (voce), Omar Bandinu (al piano), Sebastiano Dessanay (al contrabbasso), Carlo Sezzi (alla batteria), Fabio Coronas (alla chitarra, fiati, percussioni e bandoneon) e Marco Santolisier, voce narrante.
I Motus traducono il linguaggio poetico di Montanaru (Desulo, 1878-1957) in composizioni originali, celebrando un autore che fece della lingua sarda una bandiera di libertà. La scelta del poeta desulese porta con sé un forte valore storico: Montanaru preferì, infatti, subire la censura del regime fascista piuttosto che rinunciare all’idioma natio, ritenuto l’unico strumento capace di raccontare l’anima profonda del suo popolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  