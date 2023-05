Mottarone, indagini chiuse dopo due anni 

VERBANIA. Una catena di omessi controlli, anomalie e piccoli incidenti nascosti, mancati o insufficienti investimenti, anche sul personale. E infine la consuetudine di inserire i forchettoni per evitare che le cabine si bloccassero in piena corsa, costringendo a manovre dispendiose per far scendere i passeggeri.

Le accuse

Alla base dell’incidente della funivia che il 23 maggio 2021 costò la vita a 12 adulti e due bimbi c’è un insieme di «negligenza, imprudenza, imperizia» e «violazione» delle norme sulla sicurezza che risale nel tempo. Ne è convinta la procura di Verbania che ieri, a due anni dalla tragedia, ha chiuso le indagini sfoltendo il numero degli indagati, da 14 a 8. Destinatari dell’avviso di conclusione dell’inchiesta, oltre alle due società, sono Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto e, per il gruppo incaricato della manutenzione, Anton Seeber, presidente del cda, Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Le accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e, solo per Tadini e Perocchio, falso.

Il registro giornale

La procura ha chiesto l’archiviazione per cinque tecnici delle aziende che avevano il subappalto per i controlli e di chi ha realizzato la testa fusa relativa alla cabina poi precipitata. Per la Procura Leitner e i suoi dirigenti non hanno vigilato «adeguatamente affinché il servizio di direzione di esercizio, affidato» con un contratto «strutturalmente inadeguato» a Perocchio, fosse conforme alle norme, e la fune si è spezzata perché non sono stati effettuati i «controlli a vista mensili». Poi c’è il «risparmio» realiizzato attribuendo l’incarico di direttore di esercizio a un dipendente «senza compensi aggiuntivi e, peraltro, in posizione di evidente conflitto di interessi». Per l’ente che gestiva l’impianto invece i pm parlano di «mancati o, comunque, insufficienti investimenti» ed evidenziano che Tadini non avrebbe annotato «sul registro giornale le anomalie, i problemi e gli incidenti» avvenuti in precedenza e Perocchio «controfirmava le pagine (..) attestando che non c’erano stati episodi degni di nota, pur essendone invece a conoscenza». I legali del piccolo Eitan, unico sopravvissuto, si augurano che presto arrivino i risarcimenti per «i danni enormi patiti - ha detto l’avvocato Fabrizio Ventimiglia - in una tragedia evitabile».