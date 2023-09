La Procura ha chiesto il processo per sei persone e due società per l’incidente della Funivia del Mottarone, in cui i morti furono 14. Si tratta di Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, direttore d’esercizio e capo servizio, e Anton Seeber, Martin Leitner, e Peter Rabanserdi di Leitner, gruppo incaricato della manutenzione.