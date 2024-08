Motta lancia la sua Juventus: «Contro il Como serve energia» 

Torino. Su il sipario, la nuova Juventus di Thiago Motta si svela davanti ai suoi tifosi nel posticipo di questa sera alle 20:45 contro il Como allo Stadium. «Abbiamo tanta voglia ed entusiasmo, non vediamo l’ora che arrivi questa partita» le parole con cui l'allenatore inizia la sua prima conferenza stampa di vigilia. E pazienza se i test estivi non hanno lasciato indicazioni confortanti, essendo arrivate due sconfitte (contro Norimberga e Atletico Madrid), un pareggio (contro il Brest) e una sola vittoria (nel test in famiglia contro la Next Gen): «Abbiamo fatto una buona preparazione e una buona settimana di lavoro, la prima sarà una partita in casa e dobbiamo approfittarne e mettere tutta la nostra energia, ci sentiamo dei privilegiati a vivere questo momento: l'obiettivo è fare risultato».

Il mercato, però, lascia ancora aperti tanti punti interrogativi: «Sono molto tranquillo, stiamo lavorando bene per costruire una squadra competitiva», la risposta sul tema rinforzi e cessioni. E Chiesa? «La posizione non è cambiata, abbiamo parlato internamente - spiega Thiago Motta su uno degli esuberi di lusso, mentre Rugani è il più vicino a salutare per trasferirsi all'Ajax - e questa è la dimostrazione di trasparenza e chiarezza». Resta però McKennie, che è stato reintegrato: «È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze», dice l'allenatore.

A Torino arriva un Como carico di entusiasmo dopo la promozione dalla B. A guidare i lariani sarà un grande ex calciatore come Cesc Fabregas, che sul campo può contare su tanti giocatori di esperienza come Moreno e Belotti. La certezza bianconera invece si chiama Vlahovic al centro dell'attacco, con Yildiz – cui è stata affidata la pesantissima maglia numero 10 - sulla trequarti.

