Motta corteggia Zirkzee La Roma segue Chiesa 

Sarà mercato vero. Quest’anno la finestra di gennaio per l’acquisto e la vendita dei calciatori in Serie A si preannuncia agguerrita. L’Atalanta capolista vorrebbe un attaccante: l’obiettivo è un esterno che possa aiutare Retegui, anche perché l’italo-argentino, capocannoniere, è sul taccuino di alcune squadre di Premier League. Qui il Liverpool ha visto rientrare in campo Chiesa dopo un lungo infortunio ma l’italiano potrebbe tornare in patria: lo segue la Roma.

La Juventus dopo il deludente avvio di campionato cerca di arrivare a Zirkzee: l’ex Bologna non si è integrato al Manchester United. I bianconeri con Vlahovic e Milik infortunato cercano un attaccante ma anche un difensore: nel mirino il portoghese Antonio Silva e lo slovacco Hamco del Feyenoord. Il Napoli vuole completare il gruppo a disposizione di Conte. Potrebbero arrivare l’esterno Biraghi della Fiorentina, il centrocampista offensivo Pellegrini della Roma e il centrale brasiliano Danilo dalla Juventus. Si lavora anche sul centrocampista Fazzini dell’Empoli mentre potrebbe andare via l’attaccante Raspadori ed è certa la partenza di Folorunsho, che piace alla Lazio e alla Fiorentina.

La Viola intanto ha ufficializzato Valentini, proveniente dal Boca Juniors. Potrebbe andare via il terzino Kayode sulle cui tracce ci sono Como, Parma e Roma. Va via Martinez Quarta, diretto al River Plate. Tra gli obiettivi di mercato dei viola ci sono Pablo Marì del Monza e il difensore francese Coulibaly del Parma. Il Venezia ha chiuso col Monza per il difensore Caldirola.

