Ancora un atto intimidatorio a Olbia contro l’azienda All Trasporti. Nella tarda serata di sabato qualcuno è entrato in azione in via Mincio, in zona industriale, e ha appiccato le fiamme sotto la motrice di un autoarticolato di proprietà della società. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse anche al semirimorchio. L’allarme è scattato subito e le squadre del Distaccamento di Olbia sono arrivare subito sul posto. Per la motrice non c’è stato nulla da fare, l’incendio ha devastato l’abitacolo e e reso inutilizzabile la macchina. Sul posto sono arrivati il personale della Polizia locale di Olbia e i Carabinieri.

L’incendio è doloso, sul punto ci sono pochi dubbi e l’episodio assume un significato ancora più grave se si considera l’episodio dello scorso 6 settembre. Otto motrici dei Tir della All Trasporti erano state distrutte, il bilancio pesantissimo del grosso incendio scoppiato nel piazzale della All Trasporti Srl, dunque lo stesso sito di sabato notte. Le indagini sono condotte dal personale del Commissariato di Olbia. La All è una azienda forte e bene insediata in Sardegna e in particolare a Olbia. Un operatore della logistica in forte espansione che potrebbe avere “pestato” i piedi ad alcuni concorrenti. (a. b.)

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