Motorizzazione, primato sardo  

Qualità dei servizi e velocità nella revisione e consegna delle patenti: la motorizzazione di Nuoro si classifica al primo posto nell'Isola. «Nel 2019 prima e nel 2021 poi la sede nuorese rischiava la chiusura, ma grazie all'assunzione di giovane personale proveniente da altre graduatorie possiamo dire di essere diventati il fiore all'occhiello delle motorizzazioni in Sardegna. Sicuramente il lavoro fatto dal dirigente regionale Marco Pes, dal responsabile dell'ufficio motorizzazione civile Enrico Suella e dallo staff nuorese ha dato la scossa che ha evitato il collasso», racconta la coordinatrice regionale Confarca Monica Piroddi.

La storia

I componenti dell'associazione Confarca, per uscire dalla situazione di stallo, andarono a protestare dal prefetto mentre i lavoratori si riunirono per sollecitare la Regione con l’obiettivo di trasferire le competenze della motorizzazione dallo Stato alla Regione, come avviene in tutti i territori a Statuto speciale.

«L'associazione di categoria che rappresento, di concerto con gli ingegneri Marco Pes e Fausto Fedele - prosegue Piroddi - ha contribuito tramite esaminatori esterni provenienti da Roma a sanare alcuni arretrati, e poi a ripristinare la normalità con i nuovi assunti (Antonella Dalu, Laura Guidetti, Antonio Corvetto, Alessio Savoia, Nicoletta Vedele, Giuseppe Panzalis e Lucia Giobbe) che hanno permesso la riapertura dello sportello patenti, chiuso per oltre dieci mesi».

La soddisfazione

L'eccellente risultato mira a motivare anche gli uffici di Sassari e Cagliari per provare a sollevare ulteriormente l'asticella non più solo a livello provinciale o regionale, ma nazionale. A riconoscere l'impegno c'è anche l'assessore dei Trasporti Antonio Moro: «Sono davvero molto soddisfatto. Ad aprile abbiamo incontrato il responsabile della direzione generale territoriale del centro Fausto Fedele, da cui dipende anche la Sardegna. Durante la riunione abbiamo parlato di revisioni e nuove patenti, il risultato è stato la riduzione delle tempistiche per entrambe».

L’obiettivo

Se già con l'arrivo delle nuove assunzioni la situazione è migliorata, dopo l'incontro è completamente sanata, raggiungendo non solo i traguardi sperati ma addirittura ribaltando la situazione. Nuoro e provincia offrono un ottimo servizio, ma non ci si adagia e si continua a lavorare per raggiungere un'offerta più completa possibile. «La normalità è stata ripristinata e i nuovi ingressi impiegano tutte le loro forze, ma occorrerebbero almeno altri due ingegneri per le operazioni tecniche e una persona in più allo sportello, in quanto, quando l'unico sportellista si assenta, l'ufficio patenti resta chiuso», conclude Piroddi.

RIPRODUZIONE RISERVATA