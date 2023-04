Motorino sotto sequestro, l’ira di Mariotto Masala: «Questo è accanimento» 

«Il mezzo elettrico che mi hanno sequestrato mi serve per andare al lavoro alla Caritas per scontare le ultime settimane legate ai miei errori commessi in passato. A volte mi sembra che nei miei confronti ci sia un accanimento: è un motorino omologato, non va a più di 37 chilometri all’ora. In città è l’unico di questo tipo: probabilmente i militari non lo conoscono e mi stanno sanzionando per qualcosa che non esiste».

Mariotto Masala, 65 anni di Sant’Elia e un passato turbolento per diversi guai giudiziari, è pronto ad andare fino in fondo. Fermato in viale Poetto da una pattuglia dei carabinieri, si è visto sequestrare il suo motorino perché senza targa e non assicurato. «Ho già parlato con il mio avvocato. Agli occhi di tutti può sembrare un banale motorino. Ma è l’unico mezzo per spostarmi e per andare tre volte alla settimana al lavoro alla Caritas», sottolinea Masala. «Non ha la targa e non è assicurato? Come posso farlo se alla motorizzazione non viene immatricolato? Basterebbe metterlo su un banco prova per vedere che non arriva nemmeno a 40 chilometri orari». Anche la Polizia Locale lo aveva fermato qualche mese fa: «Dopo le loro iniziali perplessità, mi hanno lasciato andare. Ha le frecce, la luce dello stop ed è omologato per viaggiare su strada: questa volta invece i carabinieri ritengono non sia in regola».

Masala chiede di poter concludere il suo percorso alla Caritas: «Mi hanno sequestrato patente e passaporto, e ora senza il mio motorino non possono andare al lavoro. Mi sto comportando bene da molti anni, senza creare alcun problema. Questa volta però stanno commettendo un errore. E lo dimostrerò».

