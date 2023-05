Motori sempre accessi, assessorato nel mirino 

Proteste in alcune isolati di Santa Gilla per i rumori molesti causati dall’impianto di condizionamento degli uffici dell’assessorato regionale degli Affari generali, tra via Posada e via Rio Palmas. Alcune unità esterne dell’impianto restano sempre accese. Un gruppo di residenti nella zona ha avviato una petizione da presentare alla Asl e alla stessa Regione per verificare se il rumore rientra nei parametri fissati dalla legge.

Di sicuro, dal momento che le macchine sono posizionate all’esterno, in particolare nel parcheggio dell’assessorato, sarebbe stato necessario da subito sistemare dei pannelli fonoassorbenti. Nella petizione-denuncia si fa riferimento anche a un altro impianto esterno, su via Santa Gilla, al servizio di una struttura ricettiva. Anche in questo caso l’obiettivo è far verificare il livello di emissioni rumorose.

