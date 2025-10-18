Motori e solidarietà, raccolte 40 sacche di sangue 

A Tortolì, in occasione del Rally Terra sarda, la passione per i motori si è trasformata in un gesto di altruismo. Nell’autoemoteca, prestata dall’Avis di Sassari e posizionata in via Monsignor Virgilio, venerdì sono state raccolte 40 sacche di sangue, considerando anche le donazioni ricevute all’ospedale di Lanusei. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra, le Avis di Lanusei e Tortolì, e l’organizzazione del Rally Terra sarda. «Iniziative di questo tipo possono contribuire ad arrivare all’autosufficienza a livello sardo - spiega Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale dell’Ogliastra - importiamo ogni anno circa 30 mila sacche di sangue dalle altre regioni. E questo non perché non ci siano donatori in Sardegna. Il problema è l’indice trasfusionale molto elevato, dovuto in gran parte alla talassemia». Salvatore Marci, che guida l’Avis di Lanusei, spiega: «L’idea è nata quasi per caso, dopo un incontro informale con gli organizzatori del rally. I risultati sono arrivati grazie allo sforzo di tutti i volontari e degli operatori sanitari». Dice Luca Russo, dell’Avis di Tortolì: «Siamo riusciti a realizzare un bellissimo evento grazie all’iniziativa dell’Avis di Lanusei. Il riscontro è stato molto positivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA