VaiOnline
Tortolì.
19 ottobre 2025 alle 00:30

Motori e solidarietà, raccolte 40 sacche di sangue 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Tortolì, in occasione del Rally Terra sarda, la passione per i motori si è trasformata in un gesto di altruismo. Nell’autoemoteca, prestata dall’Avis di Sassari e posizionata in via Monsignor Virgilio, venerdì sono state raccolte 40 sacche di sangue, considerando anche le donazioni ricevute all’ospedale di Lanusei. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Centro trasfusionale della Asl Ogliastra, le Avis di Lanusei e Tortolì, e l’organizzazione del Rally Terra sarda. «Iniziative di questo tipo possono contribuire ad arrivare all’autosufficienza a livello sardo - spiega Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale dell’Ogliastra - importiamo ogni anno circa 30 mila sacche di sangue dalle altre regioni. E questo non perché non ci siano donatori in Sardegna. Il problema è l’indice trasfusionale molto elevato, dovuto in gran parte alla talassemia». Salvatore Marci, che guida l’Avis di Lanusei, spiega: «L’idea è nata quasi per caso, dopo un incontro informale con gli organizzatori del rally. I risultati sono arrivati grazie allo sforzo di tutti i volontari e degli operatori sanitari». Dice Luca Russo, dell’Avis di Tortolì: «Siamo riusciti a realizzare un bellissimo evento grazie all’iniziativa dell’Avis di Lanusei. Il riscontro è stato molto positivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 