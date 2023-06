Motori e lacrime per Sandro  

Sandro passava più tempo su due ruote che a piedi. I suoi amici lo hanno salutato con un rombo di motore, dalla terra al cielo. Centinaia di persone riunite nella parrocchia Beata Maria Gabriella ieri mattina hanno voluto dare l’ultimo saluto a Sandro Beccu, 46 anni, vittima di un tragico incidente stradale sabato in via Repubblica.

Il corteo

Della sua passione per le due ruote aveva fatto una professione. Un lungo corteo di moto l’ha accompagnato dalla camera mortuaria alla chiesa e poi al cimitero. Il rumore sembra alleviare il dolore di amici, conoscenti e familiari, lasciando spazio a ricordi gioiosi. Sandro era conosciuto da tutti per la sua generosità e disponibilità. Sull’altare suo figlio di 7 anni e suo nipotino a fare i chierichetti, davanti alla bara con sopra una felpa e il numero 46 (scelto dal padre per la sua moto). Commossi i celebranti don Andrea Buttu, don Aldo Cottu, don Pinuccio Demarcus e il seminarista Lorenzo e il vicario generale del vescovo don Giuseppe Mattana: «Sandro era un padre devoto, insieme al suo piccolo orgoglio giocavano a turno al prete e chierichetto, lo accompagnava in ogni suo percorso. Era una persona buona e gentile, un fedele costante, un pellegrino per San Francesco di Lula. Sapeva unire le persone persino nei momenti di estrema sofferenza, anche con la prematura scomparsa di sua sorella Costanza avvenuta poco più di un anno fa a causa di una grave malattia. Lui è sempre vicino a noi: nell’amore per il suo lavoro, nella contagiosa gioia che sapeva trasmettere agli altri, nella sua generosità che ha espresso anche in questo tragico momento donando i suoi organi. Oggi continua a vivere in altri nostri fratelli, ricordandoci che dalla morte può nascere anche la vita».

Il dono

Sei vite salvate, Sandro è ancora tra i suoi cari. «Non avremmo mai immaginato di dover dire addio a un altro pilastro così grande della nostra famiglia - dice a fine messa il nipote Giovanni Soddu -. Ora sei tra i tuoi amati babbo Francesco, Costanza, Stefano. Oggi hai fatto la tua ultima corsa, accompagnato dai tuoi amici e così te ne sei andato, con le stesse due ruote che tanto amavi. Non ti dimenticheremo mai. Fai buon viaggio Sandrì e corri veloce come il vento».

Il silenzio racconta la stima, l’amicizia e il rispetto che tutta la città aveva nei suoi confronti, anche da chi è parte dell’amministrazione comunale e delle autorità. Lo stesso affetto che ha mostrato estrema vicinanza al figlio, che ha ricevuto da parte dei bambini del catechismo una cartellina con i disegni. Vestito anche lui con una tuta e il numero 46 ha reso ancora una volta orgoglioso il padre Sandro mentre il corteo di moto lo circondava creando un coro di suoni, come lui avrebbe voluto “a tutto gas”.

