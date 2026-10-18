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19 ottobre 2026 alle 00:21

Motori accesi per le semifinali 

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Ultima giornata per la fase a gironi di Coppa Italia dell’Over 30. Nel girone A, Sechi regala il successo alla New Team 2025 contro il Real Cocciula, ma ad andare alle semifinali è l’Atletico Capoterra (2-0 sulla Mambo 2026 Sardinia). Ha riposato il Bar Dessì. Una doppietta di Littera invece spiana la strada al Cagliari 2020, vittorioso su Gli Incisivi in un girone B in cui ha trionfato la Muppet (3-0 sul Real Putzu). La Crescenzi Sport ha riposato.

Sono serviti i tiri di rigore invece nel girone C alla Nino Disario Villacidro per superare 5-4 la Jupiter. Ma è il San Lorenzo (6-0 al Settimo 1967, tris di Murgia, doppio Lorusso e Corda) a guadagnarsi le semifinali dopo quattro vittorie esaltanti. Barracca Manna a riposo. Si è invece disputato solo il recupero del 17 ottobre nel girone D (vinto dall’Aiace Telemonio) tra Futura 2000 Villasor e Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes, terminato 2-0 per i rossoblù (reti di Fadda e Matta). Atletico Capoterra-Muppet e San Lorenzo-Aiace Telemonio sono le due semifinali, con turno d’andata sabato prossimo, e ritorno il 31.

Nel girone A dell’Over 43 l’Atletico Villacidro conquista i primi tre punti della fase a gironi, ma è una vittoria a tavolino per la rinuncia della Polisportiva Villamarese 2023, che nell’ultimo turno di sabato prossimo sfiderà il Seddori (che ha riposato). Nel girone B la Polisportiva Isili si sbarazza della WS10 Senorbì con un netto 6-0 firmato da Gessa (poker), Boi e Cao. Real Putzu a riposo. ( a. z. )

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