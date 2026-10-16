Motori accesi alla “64ª Scala Piccada” 

Il weekend della Alghero-Scala Piccada è arrivato e, per due giorni, gli occhi saranno puntati sui 5100 metri della Statale 292 che, dalla periferia della città, viaggiando verso Villanova Monteleone, conducono fino alla storica casa cantoniera che è il punto d’arrivo della cronoscalata ormai giunta alla 64ª edizione. L’appuntamento organizzato dall’Automobile Club Sassari sarà valido come seconda prova del Super Civm, di fatto le finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, la seconda serie tricolore Aci Sport. Dopo le verifiche e i briefing di ieri, alle 9 di oggi motori accesi per le due manche di ricognizione. Domani, alla stessa ora, le due manche di gara. Strada chiusa dalle 6, accesso al percorso fino alle 7.30. Al via, una carica di 101 piloti (tra cui 9 su storiche e uno su classica) capitanata dal campionissimo Simone Faggioli (20 titoli italiani, 11 europei e Pikes Peak 2025), che correrà su Nova Proto Np01: «La Alghero Scala Piccada è una delle salite più belle d’Italia, sia per il luogo sia per il tracciato. È molto curata sotto il profilo della sicurezza e dell’organizzazione. Proveremo qui alcune novità in vista del 2027». Su vettura analoga anche il vincitore 2025, Torsellini, il siciliano Caruso e l’olbiese Vacca, uno dei sardi sui potenti prototipi E2Sc-Ss con il sulcitano Satta (Norma M20Fc) e gli algheresi Angioj (Nova Proto Np03) e Farris (Wolf Gb08 Mistral): «Questo tracciato è come casa mia, sono felice di partecipare col nuovo propulsore e gli aggiornamenti aerodinamici». Molto nutriti anche i gruppi Gt, Rs E1 Italia e Ns.

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