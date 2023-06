Motori accesi al Mugello In programma le prove libere 

Scarperia. Il motomondiale arriva in Italia con il weekend del Mugello, che può confermare un grande avvio di stagione per i colori azzurri: cinque gare fin qui disputate, quattro successi degli italiani, divisi equamente tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, che guidano il mondiale della MotoGp separati da un solo punto. Ricordando che sono tutti successi ottenuti sulla Ducati e che a Scarperia si rivedrà in sella alla Desmosedici ufficiale anche Enea Bastianini, ce n’è abbastanza per riempire di aspettative la fantasia dei tifosi italiani per un Gp che scatterà oggi con le prime prove libere. La top class scenderà in pista alle 10.40 e alle 14.55. Domani ancora “libere” alle 10.05, quindi alle 10.45 le qualifiche e alle 14.55 la Sprint Race. Domenica, infine, le tre gare: alle 11 (Moto3,), 12.20 (Moto2) e 14 (MotoGp).

Da seguire anche Brad Binder, su Ktm, sinora unico intruso in un mondiale tinto di rosso. E di tricolore.

