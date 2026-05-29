Motori accesi a Su Siccu  

Il rombo dei motori è tornato a risuonare a Su Siccu, identico, dopo 22 anni. Ma quella che il circus della “formula 1 del mare”, la F1H2O, ha trovato non la stessa città. Cagliari è cresciuta, si è rifatta il look, soprattutto sul lungomare, da Giorgino a S. Elia, e ha ritrovato il piacere di essere teatro dei grandi eventi: «È bello riscoprire questa città che ho trovato trasformata», conferma Nicolò di San Germano, fondatore di H2O Racing, «ma in 22 anni anche questa disciplina è cresciuto in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale».

Ancora mare

A pochi giorni dal successo dei preliminari dell’America’s Cup, il mare cagliaritano torna in vetrina in un circuito che viene diffuso in 150 paesi grazie a 47 broadcaster internazionali: «Se con i nostri eventi possiamo contribuire a diffondere tutte le meraviglie della Sardegna ne siamo felici», ha proseguito il dirigente, rivelando che, giovedì, metà dei piloti è andata a visitare il Museo Archeologico». Da ieri, però, il focus dei diciotto driver (in rappresentanza degli otto team) è sul “Regione Sardegna Grand Prix of Italy”, prova inaugurale della stagione 2026.

Riconferma

Con quattro titoli mondiali già in tasca, l’americano Shaun Torrente ha scherzato in conferenza stampa con Scott Gillman, vincitore dell’ultimo Grand Prix a Cagliari nel 2004 (su Roggiero e Cappelini), attuale manager dello Sharjah Team, che ne ha vinti quattro anche lui. «Sono qui per vincere e superare Scott», ha scherzato, ribadendo la fantastica impressione avuta sulla città e sul lungomare: «Il pubblico si divertirà molto a vedere quanto sono veloci questi barche, perché il percorso è molto vicino alla riva». Gillman ha abbozzato, facendo anche i complimenti al campione iridato: «Si merita di vincere perché è un buon pilota». In acqua, però, il 47enne di Homestead (che gareggia per il Victory Team con licenza degli Emirati) sarà l’avversario da battere per il suo team Sharjah.

Prima prove

Ieri dal paddock allestito di fronte alla gloriosa Società Canottieri Ichnusa (che ha ospitato la presentazione e “spostato” il proprio stadio della canoa polo per l’occasione) sono usciti i motoscafi monoposto per disputare due sessioni di prove libere, in cui capire come sistemare eliche e settaggi. Nella prima, è stato il francese Peter Moris (Moore, China CTIC) il più veloce, segnando il tempo ancora acerbo di 48”930, con 1”688 sul britannico Ben Jelf (Dac, Atlantic Team) e 2”047 sull’estone Stefan Arand (SHJ, Sharjah Team). Quinto con il crono di 51”330, Torrente ha poi messo le cose a posto nella seconda sessione, girando in 45”217 e precedendo il 32enne canadese Rusty Wyatt (SHJ, Sharjah Team) di 0”466 e l’unico italiano in gara, il veneto del Alberto Comparato (anch’egli su Dac del team che porta il suo nome) di 1”246, con Arand quarto a 1”519.

Oggi però si farà sul serio e dalla passeggiata di Su Siccu o dal Molo Ichnusa i cagliaritani potranno assistere allo spettacolo (rumoroso, certo, ma elettrizzante) atteso per 22 anni.

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