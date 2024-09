Motoraduno, vigile urbano investito 

Tragedia sfiorata, a Barumini, durante il motoraduno che domenica ha richiamato in Marmilla un migliaio di motociclette e una folla numerosa: intorno alle 19,45, quando gran parte delle moto aveva già lasciato il paese, un centauro ha perso il controllo del proprio mezzo all’altezza del “Bar Centrale” ed è finito a terra mentre la moto, fuori controllo, ha proseguito la sua corsa per circa venti metri e ha travolto il vigile urbano del paese, Alessandro Marongiu, 63 anni, di Serramanna. Quest’ultimo, colpito violentemente, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari: ha riportato numerose fratture ma per fortuna è stato dichiarato fuori pericolo.

Al momento dell’incidente Marongiu, impegnato a garantire la sicurezza, era intento a osservare la parte della strada opposta: non ha visto la moto arrivare e non ha potuto evitare l’impatto, a differenza dei barracelli che sono riusciti a spostarsi in tempo, scongiurando conseguenze più gravi. Il vigile, sebbene dolorante e immobile sull’asfalto, è sempre rimasto cosciente e in grado di parlare, lamentandosi per il dolore mentre veniva caricato sulla barella.

Durante il raduno organizzato dai Nuragic Bikers si sono registrati altri incidenti, seppur meno gravi: un primo sulla Statale 197, all’altezza del bivio per Villanovafranca e un secondo a Las Plassas , lungo il rettilineo che attraversa il paese, dove due moto si sono scontrate, costringendo le autorità a deviare temporaneamente il traffico verso Tuili . Qui, un terzo incidente ha visto una motocicletta tamponare un’auto ferma in attesa di riprendere la marcia.

Il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis, è intervenuto sull’accaduto, annunciando che il Comune sta «aspettando l'autorizzazione dell'Anas per posizionare due box autovelox, uno all’ingresso da Villamar e uno all’entrata da Barumini» perché «le vite umane vanno tutelate». Due anni fa il raduno dei Nuragic Bikers si concluse tragicamente con la morte di un motociclista nei pressi del nuraghe di Barumini. Questa volta, fortunatamente, le conseguenze sono state meno gravi. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA