Motonave affonda, salvi i 76 passeggeri 

TRIESTE. Tutti i 76 i passeggeri che erano a bordo della motonave Audace, a rischio affondamento, sono sbarcati poco dopo le 15,30 nel porto di Grado. Con loro anche i 4 membri dell'equipaggio. I passeggeri sono stati soccorsi a circa 5 miglia dalla costa da diversi mezzi della Guardia costiera, dei vigili del fuoco e della Finanza e trasportati fino al porto con i mezzi navali della Guardia costiera. La motonave, come precisa una nota della Guardia costiera di Trieste, imbarcava acqua ed era quindi a rischio affondamento: «Non si registrano feriti ma solo tanto spavento». L’imbarcazione fa trasporto pubblico tra i porti di Trieste e Grado ed era partita dalla località balneare poco prima delle 11,30. Diversi i turisti a bordo. Si tratta, come spiegato dal direttore marittimo friulano Luciano Del Prete, di un’unità navale di nuova costruzione, in possesso di tutte le certificazioni di abilitazione e sicurezza.

