Motomondiale, a Spielberg oggi le “libere” 

Dopo la gara di Silverstone, la MotoGp è attesa sul circuito di Spielberg per il Gran Premio d’Austria, decima prova di un mondiale in cui Aprilia e Ktm sembrano le uniche in grado di creare problemi al dominio (numerico e qualitativo) delle Ducati, a livello di costruttori. Tanto è vero che, tra i piloti, sono tre ducatisti a contendersi il titolo: Francesco Bagnaia con la “ufficiale” (214 punti), Jorge Martin del Team Pramac (173) e Marco Bezzecchi del team VR46 (167). Il sudafricano Bard Binder, con la Ktm, ha 131 punti e per vincere il titolo dovrebbe ripetere la miracolosa rimonta di cui fu interprete “Pecco” nel 2022.

Il programma

Oggi si comincia a girare al Red Bull Ring (quello che un tempo anche in Formula 1 era noto come Zelweg, dal vicino aerodromo che ospitò anche un gp) con le prime prove libere. Alle 10.40 e alle 14.55 quelle della MotoGp che domani alle 10.45 (dopo un terza sessione di “libere”) effettuerà le qualifiche per la Sprint Race delle 15. Domenica alle 14 il gran premio d’Austria per la to class, preceduto alle 11 dalla Moto3 e alle 12.15 dalla Moto2.

